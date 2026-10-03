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Turner, Tina, Queen Of Rock 'N' Roll (5054197750533) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Turner, Tina, Queen Of Rock 'N' Roll (5054197750533) виниловая пластинка

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Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 1
Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 2
Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 3
Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 4
Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 5
Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 6
Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 7
Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Queen Of Rock N Roll
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 1
  • Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 2
  • Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 3
  • Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 4
  • Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 5
  • Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 6
  • Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 7
  • Turner, Tina, Queen Of Rock &#039;N&#039; Roll (5054197750533) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647390
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Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197750533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Queen Of Rock N Roll
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
What’s Love Got To Do With It, Let’s Stay Together, Private Dancer, We Don’t Need Another Hero (Thunderdome), Nutbush City Limits (The 90s Version), River Deep, Mountain High (Live In Europe), Steamy Windows, I Don’t Wanna Lose You, I Don’t Wanna Fight, When The Heartache Is Over, Proud Mary, The Best
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Turner, Tina, Queen Of Rock 'N' Roll (5054197750533) виниловая пластинка

Добро пожаловать в удивительный мир рок-н-ролла с виниловой пластинкой Tina Turner / Queen of rock n roll. Это особое издание, которое приглашает вас окунуться в музыкальную эпоху, где Тина Тернер безусловно правит королевским троном. Тина Тернер - непревзойденная королева рок-н-ролла. Ее мощный вокал, энергичные выступления и неподражаемый стиль сделали ее одной из самых влиятельных и успешных исполнительниц в истории музыки. Альбом Queen of rock n roll - это подарок для всех поклонников этой легендарной артистки. На этой виниловой пластинке вы найдете некоторые из наиболее известных хитов Тины Тернер, включая Whats Love Got to Do with It, Proud Mary, Simply the Best и многие другие. Ее голос проникает в самую глубину души, принося радость и вдохновение.

Отзывы о товаре Turner, Tina, Queen Of Rock 'N' Roll (5054197750533) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[5054197750533]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Tina Turner
Альбом (сингл)
Queen Of Rock N Roll
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
What’s Love Got To Do With It, Let’s Stay Together, Private Dancer, We Don’t Need Another Hero (Thunderdome), Nutbush City Limits (The 90s Version), River Deep, Mountain High (Live In Europe), Steamy Windows, I Don’t Wanna Lose You, I Don’t Wanna Fight, When The Heartache Is Over, Proud Mary, The Best
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Добро пожаловать в удивительный мир рок-н-ролла с виниловой пластинкой Tina Turner / Queen of rock n roll. Это особое издание, которое приглашает вас окунуться в музыкальную эпоху, где Тина Тернер безусловно правит королевским троном. Тина Тернер - непревзойденная королева рок-н-ролла. Ее мощный вокал, энергичные выступления и неподражаемый стиль сделали ее одной из самых влиятельных и успешных исполнительниц в истории музыки. Альбом Queen of rock n roll - это подарок для всех поклонников этой легендарной артистки. На этой виниловой пластинке вы найдете некоторые из наиболее известных хитов Тины Тернер, включая Whats Love Got to Do with It, Proud Mary, Simply the Best и многие другие. Ее голос проникает в самую глубину души, принося радость и вдохновение.
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Отзывы


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