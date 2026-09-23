Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка
Адия Виктория объявила о скором выходе своего нового альбома A Southern Gothic. Пластинка выйдет 17 сентября на лейбле Canvasback Records. Исполнительным продюсером альбома стал Ти Боун Бернетт, и в нем приняли участие Джейсон Исбелл, Марго Прайс и Мэтт Бернингер. С «A Southern Gothic» Адия продолжает свое путешествие сквозь конфликты американского Юга и тревожный резонанс его прошлого. В звуковом отношении альбом полон частых сопоставлений. Это в равной степени исторический монтаж и современное пророчество, тьма и свет, любовь и отвращение. 14 треков являются музыкальным воплощением отношений, которые так много людей, особенно чернокожих женщин, имеют с Югом. A Southern Gothic - это третий альбом Адии, который является продолжением признанного критиками альбома Silences 2019 года, спродюсированного Аароном Десснером. В связи с его выпуском, Зал славы авторов песен вручил Адии премию Holly Prize, которая является признанием и поддержкой нового «универсального автора песен». Она гастролировала по США и Европе в рамках тура Dope Queen Tour, который включал выступление на Live From Here с Крисом Тайлом и в Brooklyn's Prospect Park, фольклорный фестиваль в Ньюпорте, а также выступление на Mass MOCA и Boston Calling. Она также ринимала участие в программе The Late Show With Stephen Colbert.
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