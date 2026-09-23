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Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка

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Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка - фото 1
Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка - фото 2
Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Adia Victoria
Альбом (сингл)
A Southern Gothic
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка - фото 1
  • Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка - фото 2
  • Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647381
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678641916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Adia Victoria
Альбом (сингл)
A Southern Gothic
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Magnolia Blues, Mean-Hearted Woman, You Was Born To Die (ft. Kyshona Armstrong, Margo Price & Jason Isbell), Whole World Knows, Troubled Mind, Far From Dixie, Please Come Down, My oh My (ft. Stone Jack Jones), Deep Water Blues, Carolina Bound, South For The Winter (ft. Matt Berninger)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка

Адия Виктория объявила о скором выходе своего нового альбома A Southern Gothic. Пластинка выйдет 17 сентября на лейбле Canvasback Records. Исполнительным продюсером альбома стал Ти Боун Бернетт, и в нем приняли участие Джейсон Исбелл, Марго Прайс и Мэтт Бернингер. С «A Southern Gothic» Адия продолжает свое путешествие сквозь конфликты американского Юга и тревожный резонанс его прошлого. В звуковом отношении альбом полон частых сопоставлений. Это в равной степени исторический монтаж и современное пророчество, тьма и свет, любовь и отвращение. 14 треков являются музыкальным воплощением отношений, которые так много людей, особенно чернокожих женщин, имеют с Югом. A Southern Gothic - это третий альбом Адии, который является продолжением признанного критиками альбома Silences 2019 года, спродюсированного Аароном Десснером. В связи с его выпуском, Зал славы авторов песен вручил Адии премию Holly Prize, которая является признанием и поддержкой нового «универсального автора песен». Она гастролировала по США и Европе в рамках тура Dope Queen Tour, который включал выступление на Live From Here с Крисом Тайлом и в Brooklyn's Prospect Park, фольклорный фестиваль в Ньюпорте, а также выступление на Mass MOCA и Boston Calling. Она также ринимала участие в программе The Late Show With Stephen Colbert.

Отзывы о товаре Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678641916]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Adia Victoria
Альбом (сингл)
A Southern Gothic
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Magnolia Blues, Mean-Hearted Woman, You Was Born To Die (ft. Kyshona Armstrong, Margo Price & Jason Isbell), Whole World Knows, Troubled Mind, Far From Dixie, Please Come Down, My oh My (ft. Stone Jack Jones), Deep Water Blues, Carolina Bound, South For The Winter (ft. Matt Berninger)
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Адия Виктория объявила о скором выходе своего нового альбома A Southern Gothic. Пластинка выйдет 17 сентября на лейбле Canvasback Records. Исполнительным продюсером альбома стал Ти Боун Бернетт, и в нем приняли участие Джейсон Исбелл, Марго Прайс и Мэтт Бернингер. С «A Southern Gothic» Адия продолжает свое путешествие сквозь конфликты американского Юга и тревожный резонанс его прошлого. В звуковом отношении альбом полон частых сопоставлений. Это в равной степени исторический монтаж и современное пророчество, тьма и свет, любовь и отвращение. 14 треков являются музыкальным воплощением отношений, которые так много людей, особенно чернокожих женщин, имеют с Югом. A Southern Gothic - это третий альбом Адии, который является продолжением признанного критиками альбома Silences 2019 года, спродюсированного Аароном Десснером. В связи с его выпуском, Зал славы авторов песен вручил Адии премию Holly Prize, которая является признанием и поддержкой нового «универсального автора песен». Она гастролировала по США и Европе в рамках тура Dope Queen Tour, который включал выступление на Live From Here с Крисом Тайлом и в Brooklyn's Prospect Park, фольклорный фестиваль в Ньюпорте, а также выступление на Mass MOCA и Boston Calling. Она также ринимала участие в программе The Late Show With Stephen Colbert.
Самовывоз
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Отзывы


Adia Victoria - A Southern Gothic (0075678641916) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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