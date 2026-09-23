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Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка

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Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ocean Child: Songs of Yoko Ono
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 400 руб. 
Начислим 99 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647379
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка
2 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678642081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ocean Child: Songs of Yoko Ono
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Toyboat - Sharon Van Etten, Who Has Seen The Wind? - David Byrne and Yo La Tengo, Dogtown - Sudan Archives, Waiting For The Sunrise - Death Cab for Cutie, Yellow Girl (Stand For Life) - Thao, Born In A Prison - US Girls, Growing Pain - Jay Som, Listen, The Snow Is Falling - Stephin Merritt (of Magnetic Fields), No No No - Deerhoof, Don't Be Scared - We Are KING, Mrs. Lennon - The Flaming Lips, No One Sees Me Like You Do - Japanese Breakfast, There Is No Goodbye Between Us - Yo La Tengo, Run Run
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка

Canvasback Music / Atlantic Records с гордостью представляет новый альбом, посвященный выдающейся работе мультимедийного художника, певицы, автора песен и активистки Йоко Оно. Ocean Child: Songs of Yoko Ono выходит в пятницу, 18 февраля (дата совпадает с 89-летием артистки). Созданный и подготовленный Бенджамином Гиббардом (солистом, гитаристом и автором песен Death Cab for Cutie), Ocean Child: Songs of Yoko Ono состоит из 14 совершенно новых версий треков Оно в исполнении самых разных артистов, как восходящих звезд, так и легендарных музыкатов. включая Дэвида Бирна и Yo La Tengo, чей совместный кавер на песню Who Has Seen The Wind? уже доступен в сети. Ocean Child: Songs of Yoko Ono еще раз демонстрирует работу Оно с яркими и вдохновенными исполнителями, как Deerhoof и The Flaming Lips, которые, как и Yo La Tengo, ранее сотрудничали с артисткой, дважды удостоенной премии GRAMMY®. Также представлены совершенно новые выступления Шэрон Ван Эттен, Death Cab for Cutie, US Girls, Japanese Breakfast, Джей Сом, Стефина Мерритта (из Magnetic Fields), Thao, Sudan Archives, We Are KING, и Эмбер Коффман. чтобы подчеркнуть мощное художественное воздействие Оно, непреходящую культурную значимость и совершенно уникальный подход к созданию песен. Йоко Оно была и остается новаторской и влиятельной силой в музыке и искусстве на протяжении более семи десятилетий, все время выступая за мир на мировой арене. О её наследии куратор проекта Бенджамин Гиббард восклицает: «Йоко создает искусство, которое учит всех нас тому, что мир возможен».

Отзывы о товаре Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678642081]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Ocean Child: Songs of Yoko Ono
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Toyboat - Sharon Van Etten, Who Has Seen The Wind? - David Byrne and Yo La Tengo, Dogtown - Sudan Archives, Waiting For The Sunrise - Death Cab for Cutie, Yellow Girl (Stand For Life) - Thao, Born In A Prison - US Girls, Growing Pain - Jay Som, Listen, The Snow Is Falling - Stephin Merritt (of Magnetic Fields), No No No - Deerhoof, Don't Be Scared - We Are KING, Mrs. Lennon - The Flaming Lips, No One Sees Me Like You Do - Japanese Breakfast, There Is No Goodbye Between Us - Yo La Tengo, Run Run
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Canvasback Music / Atlantic Records с гордостью представляет новый альбом, посвященный выдающейся работе мультимедийного художника, певицы, автора песен и активистки Йоко Оно. Ocean Child: Songs of Yoko Ono выходит в пятницу, 18 февраля (дата совпадает с 89-летием артистки). Созданный и подготовленный Бенджамином Гиббардом (солистом, гитаристом и автором песен Death Cab for Cutie), Ocean Child: Songs of Yoko Ono состоит из 14 совершенно новых версий треков Оно в исполнении самых разных артистов, как восходящих звезд, так и легендарных музыкатов. включая Дэвида Бирна и Yo La Tengo, чей совместный кавер на песню Who Has Seen The Wind? уже доступен в сети. Ocean Child: Songs of Yoko Ono еще раз демонстрирует работу Оно с яркими и вдохновенными исполнителями, как Deerhoof и The Flaming Lips, которые, как и Yo La Tengo, ранее сотрудничали с артисткой, дважды удостоенной премии GRAMMY®. Также представлены совершенно новые выступления Шэрон Ван Эттен, Death Cab for Cutie, US Girls, Japanese Breakfast, Джей Сом, Стефина Мерритта (из Magnetic Fields), Thao, Sudan Archives, We Are KING, и Эмбер Коффман. чтобы подчеркнуть мощное художественное воздействие Оно, непреходящую культурную значимость и совершенно уникальный подход к созданию песен. Йоко Оно была и остается новаторской и влиятельной силой в музыке и искусстве на протяжении более семи десятилетий, все время выступая за мир на мировой арене. О её наследии куратор проекта Бенджамин Гиббард восклицает: «Йоко создает искусство, которое учит всех нас тому, что мир возможен».
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Отзывы


Various Artists - Ocean Child: Songs Of Yoko Ono (0075678642081) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 2400 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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