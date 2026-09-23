Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Twenty One Pilots - Scaled And Icy (0075678641558) виниловая пластинка
Релиз «Scaled And Icy» состоялся 21 мая 2021 года. В его поддержку были выпущены синглы «Shy Away» и «Saturday». Трек «Shy Away» почти сразу после выхода возглавил чарт Billboard Alternative Airplay и продержался на первом месте целых восемь недель. Он также возглавил хит-парад Billboard Mainstream Rock Airplay. За несколько месяцев клип набрал 37 млн просмотров на YouTube. Песня «Saturday» вошла в топ-10 чарта Rock Airplay, а клип на нее собрал 10 млн просмотров всего лишь за месяц. Альбом «Scaled And Icy» вошел в топ-3 чартов США и Великобритании и удостоился положительных отзывов музыкальных критиков. Журнал NME назвал его «амбициозным заявлением, разрушающим ожидания», портал AllMusic — «совершенством в стиле TOP», а издание Glide Magazine — «триумфом зрелости». Песни были написаны и по большей части спродюсированы Тайлером Джозефом в прошлом году во время самоизоляции в своей домашней студии, тогда как Джош Дан работал над барабанными партиями в разных регионах США. «Scaled And Icy» — продукт дистанционных виртуальных сессий: музыканты рассуждают о том, как жизнь перевернулась вверх дном, испытывая типичные для 2020 года эмоции — тревожность, одиночество, скуку. Группе пришлось отказаться от традиционных студийных сессий. Но в итоге они достигли нового уровня рефлексии и придумали более изобретательный и смелый подход к написанию песен. В результате родилась коллекция треков, где неудачи остаются позади, а в центре внимания — новые возможности, которые стоит запомнить. В 2020 году Twenty One Pilots выпустили два сингла-сюрприза: «Level Of Concern» и «Christmas Saves The Year». «Level Of Concern» царствовал на альтернативном радио в течение 12 недель и вошел в топ-25 чарта Billboard Hot 100, а также получил золотую сертификацию и помог группе выиграть премию American Music Awards в номинации «Любимый альтернативный артист». «Christmas Saves The Year» вышел в самом конце года и вошел в хит-парад Billboard Alternative Airplay, став первой рождественской песней в этом чарте за восемь лет. Более того, в последние минуты 2020 года Twenty One Pilots получили еще одну награду, войдя в Книгу рекордов Гиннесса с революционным клипом «Level Of Concern» — самым длинным музыкальным видео в истории. Музыканты придумали его вместе с режиссером Джейсоном Никелем и Джейсоном Зейдой, режиссером и сценаристом, обладателем многочисленных наград. Ролик стал первым «бесконечным музыкальным клипом», основанным на фанатском контенте из 162 тысяч заявок, и показывался в режиме реального времени на YouTube. При помощи технологии Imposium каждые 3 минуты 40 секунд создавалось новое «фанатское» видео и загружалось на YouTube для прямой трансляции. Предыдущий рекорд принадлежал Фарреллу Уильямсу и его 24-часовому клипу «Happy». «Бесконечный» клип «Level Of Concern» транслировался 177 дней подряд, в течение 4264 часов, 10 минут и 25 секунд.
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