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Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка

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Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 1
Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 2
Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 3
Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 4
Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 5
Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trivium
Альбом (сингл)
In The Court Of the Dragon
Версия издания
цветной винил
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 1
  • Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 2
  • Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 3
  • Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 4
  • Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 5
  • Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 560 руб. 
Начислим 152 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647370
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка
4 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678639777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trivium
Альбом (сингл)
In The Court Of the Dragon
Трек-лист
X, In The Court Of The Dragon, Like A Sword Overdamoclas, Feast Of Fire, A Crisis Of Revelation, The Shadow Of The Abattoir, No Way Back Just Through, Fall Into Your Hands, From Dawn To Decadence, The phalanx Money Maker, Next Girl, Run Right Back, Sister, Tighten Up
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка

Новый альбом популярной американской метал-группы Trivium.. Номинированная на «Грэмми» американская метал-группа TRIVIUM объявила о выпуске своего десятого альбома под названием In The Court of The Dragon, который будет выпущен 8 октября на лейбле Roadrunner Records. Пластинка была спродюсирована и сведена Джошем Уилбуром и записана осенью 2020 года в Университете Full Sail в Орландо. Басист группы Паоло Греголетто рассказывает: «Мы приступили к работе над этим альбомом, зная, что у нас есть время подумать обо всем, что произошло в этот период, и, если понадобится, мы можем начать все сначала, если что-то пойдет не так, учитывая, что никаких туров не предвидится. Далее, отодвигая завесу создания альбома, он говорит: «В моем текущем списке заметок для лирических идей, которые я пытаюсь накопить перед записью, были написаны слова «Праздник огня». Что-то в этой фразе запомнилось мне. недостающий фрагмент истории, которую мы пытались рассказать с помощью этого альбома, кульминационный момент и настоящий центральный элемент повествования». Он заканчивает: «После всех этих лет я все еще поражен тем, как песня может действительно появиться из воздуха и привести альбом в такое место, которого вы не ожидали. Это те моменты, которые мы всегда ищем при создании записи.. Обложка альбома - оригинальная картина маслом французского художника Матье Нозьера. «В то время как музыка In The Court Of The Dragon формировалась, мы знали, что нам нужен эпический артворк, которые вы можете увидеть на стене важного музея от давно умершего мастера эпохи Возрождения», - говорит лидер группы Мэтт Хифи. «После обширных исследований мы нашли одного из немногих ныне живущих художников, способных создавать произведения искусства, сопостовимых по размаху с Караваджо и Джентилески, - художника Матье Нозьер. Матье взял название нашей песни и создал оригинальную картину маслом на холсте, непохожую на все, что мы когда-либо могли себе представить. так потрясающе захватывающе и эпично, и это похоже на то, как звучит сам альбом».



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678639777]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Trivium
Альбом (сингл)
In The Court Of the Dragon
Трек-лист
X, In The Court Of The Dragon, Like A Sword Overdamoclas, Feast Of Fire, A Crisis Of Revelation, The Shadow Of The Abattoir, No Way Back Just Through, Fall Into Your Hands, From Dawn To Decadence, The phalanx Money Maker, Next Girl, Run Right Back, Sister, Tighten Up
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Новый альбом популярной американской метал-группы Trivium.. Номинированная на «Грэмми» американская метал-группа TRIVIUM объявила о выпуске своего десятого альбома под названием In The Court of The Dragon, который будет выпущен 8 октября на лейбле Roadrunner Records. Пластинка была спродюсирована и сведена Джошем Уилбуром и записана осенью 2020 года в Университете Full Sail в Орландо. Басист группы Паоло Греголетто рассказывает: «Мы приступили к работе над этим альбомом, зная, что у нас есть время подумать обо всем, что произошло в этот период, и, если понадобится, мы можем начать все сначала, если что-то пойдет не так, учитывая, что никаких туров не предвидится. Далее, отодвигая завесу создания альбома, он говорит: «В моем текущем списке заметок для лирических идей, которые я пытаюсь накопить перед записью, были написаны слова «Праздник огня». Что-то в этой фразе запомнилось мне. недостающий фрагмент истории, которую мы пытались рассказать с помощью этого альбома, кульминационный момент и настоящий центральный элемент повествования». Он заканчивает: «После всех этих лет я все еще поражен тем, как песня может действительно появиться из воздуха и привести альбом в такое место, которого вы не ожидали. Это те моменты, которые мы всегда ищем при создании записи.. Обложка альбома - оригинальная картина маслом французского художника Матье Нозьера. «В то время как музыка In The Court Of The Dragon формировалась, мы знали, что нам нужен эпический артворк, которые вы можете увидеть на стене важного музея от давно умершего мастера эпохи Возрождения», - говорит лидер группы Мэтт Хифи. «После обширных исследований мы нашли одного из немногих ныне живущих художников, способных создавать произведения искусства, сопостовимых по размаху с Караваджо и Джентилески, - художника Матье Нозьер. Матье взял название нашей песни и создал оригинальную картину маслом на холсте, непохожую на все, что мы когда-либо могли себе представить. так потрясающе захватывающе и эпично, и это похоже на то, как звучит сам альбом».


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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