Описание товара Trivium - In The Court Of The Dragon (coloured) (0075678639777) виниловая пластинка

Новый альбом популярной американской метал-группы Trivium.. Номинированная на «Грэмми» американская метал-группа TRIVIUM объявила о выпуске своего десятого альбома под названием In The Court of The Dragon, который будет выпущен 8 октября на лейбле Roadrunner Records. Пластинка была спродюсирована и сведена Джошем Уилбуром и записана осенью 2020 года в Университете Full Sail в Орландо. Басист группы Паоло Греголетто рассказывает: «Мы приступили к работе над этим альбомом, зная, что у нас есть время подумать обо всем, что произошло в этот период, и, если понадобится, мы можем начать все сначала, если что-то пойдет не так, учитывая, что никаких туров не предвидится. Далее, отодвигая завесу создания альбома, он говорит: «В моем текущем списке заметок для лирических идей, которые я пытаюсь накопить перед записью, были написаны слова «Праздник огня». Что-то в этой фразе запомнилось мне. недостающий фрагмент истории, которую мы пытались рассказать с помощью этого альбома, кульминационный момент и настоящий центральный элемент повествования». Он заканчивает: «После всех этих лет я все еще поражен тем, как песня может действительно появиться из воздуха и привести альбом в такое место, которого вы не ожидали. Это те моменты, которые мы всегда ищем при создании записи.. Обложка альбома - оригинальная картина маслом французского художника Матье Нозьера. «В то время как музыка In The Court Of The Dragon формировалась, мы знали, что нам нужен эпический артворк, которые вы можете увидеть на стене важного музея от давно умершего мастера эпохи Возрождения», - говорит лидер группы Мэтт Хифи. «После обширных исследований мы нашли одного из немногих ныне живущих художников, способных создавать произведения искусства, сопостовимых по размаху с Караваджо и Джентилески, - художника Матье Нозьер. Матье взял название нашей песни и создал оригинальную картину маслом на холсте, непохожую на все, что мы когда-либо могли себе представить. так потрясающе захватывающе и эпично, и это похоже на то, как звучит сам альбом».