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Oscar Peterson & Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Oscar Peterson & Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка

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Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 1
Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 2
Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 3
Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 4
Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 5
Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oscar Peterson, Milt Jackson
Альбом (сингл)
Very Tall
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 1
  • Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 2
  • Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 3
  • Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 4
  • Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 5
  • Oscar Peterson &amp; Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647349
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Oscar Peterson & Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455098825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oscar Peterson, Milt Jackson
Альбом (сингл)
Very Tall
Жанр
Jazz
Трек-лист
Green Dolphin Street, Heartstrings, The Work Song, John Browns Body, A Wonderful Guy, Reunion Blues
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Oscar Peterson & Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка

Альбом Very Tall является одним из многих впечатляющих совместных проектов этих двух талантливых музыкантов. На этой записи присутствуют их характерные стили игры и их непревзойденное музыкальное мастерство. Трансцендентная комбинация пианино Оскара Питерсона и вибрафона Милта Джексона создает неповторимую атмосферу джазовой экспрессии и эмоций. Оформление виниловой пластинки Oscar Peterson &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Milt Jackson / Very Tall выполнено в формате Gatefold, раскрывающемся и придающем альбому особый шарм. Данное издание представляет Acoustic Sounds, гарантирующий высокое качество звука и оригинальный аналоговый опыт. Звучание альбома Very Tall погружает слушателя в глубокий мир джазовой импровизации и музыкальной свободы. Этот альбом приглашает нас на уникальное путешествие через жанровые границы и звуковые пейзажи.

Отзывы о товаре Oscar Peterson & Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0602455098825]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Oscar Peterson, Milt Jackson
Альбом (сингл)
Very Tall
Жанр
Jazz
Трек-лист
Green Dolphin Street, Heartstrings, The Work Song, John Browns Body, A Wonderful Guy, Reunion Blues
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Альбом Very Tall является одним из многих впечатляющих совместных проектов этих двух талантливых музыкантов. На этой записи присутствуют их характерные стили игры и их непревзойденное музыкальное мастерство. Трансцендентная комбинация пианино Оскара Питерсона и вибрафона Милта Джексона создает неповторимую атмосферу джазовой экспрессии и эмоций. Оформление виниловой пластинки Oscar Peterson &amp;amp;amp;amp;amp;amp; Milt Jackson / Very Tall выполнено в формате Gatefold, раскрывающемся и придающем альбому особый шарм. Данное издание представляет Acoustic Sounds, гарантирующий высокое качество звука и оригинальный аналоговый опыт. Звучание альбома Very Tall погружает слушателя в глубокий мир джазовой импровизации и музыкальной свободы. Этот альбом приглашает нас на уникальное путешествие через жанровые границы и звуковые пейзажи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Oscar Peterson & Milt Jackson - Very Tall (Analogue, Acoustic Sounds) (0602455098825) виниловая пластинка - купить по цене 6040 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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