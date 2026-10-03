Duke Pearson - The Phantom (Analogue, Tone Poet) (0602508811364) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Duke Pearson
Альбом (сингл)
The Phantom
Жанр
Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647348
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508811364]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Duke Pearson
Альбом (сингл)
The Phantom
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Phantom, Blues For Alvina, Bunda Amerela (Little Yellow Streetcar), Los Ojos Alegres (The Happy Eyes), Say You're Mine, The Moana Surf
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Duke Pearson - The Phantom (Analogue, Tone Poet) (0602508811364) виниловая пластинка
Переиздание альбома 1968 года американского джазового пианиста. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508811364]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Duke Pearson
Альбом (сингл)
The Phantom
Жанр
Jazz
Трек-лист
The Phantom, Blues For Alvina, Bunda Amerela (Little Yellow Streetcar), Los Ojos Alegres (The Happy Eyes), Say You're Mine, The Moana Surf
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Blue Note Tone Poet Series
Страна производитель
США
Переиздание альбома 1968 года американского джазового пианиста. Blue Note Records "Tone Poet Series" - полностью аналоговая серия, мастеринг с оригинальных мастер-лент. 180g аудиофильные виниловые переиздания в deluxe gatefold упаковке. Мастеринг осуществляется Кевином Греем (Cohearent Audio) и винил производится компанией Record Technology Incorporated (RTI).
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Duke Pearson - The Phantom (Analogue, Tone Poet) (0602508811364) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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