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Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка

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Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка - фото 1
Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка - фото 2
Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка - фото 3
Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Roach, Mingus, Parker, Gillespie, Powell
Альбом (сингл)
The Quintet Jazz At Massey Hall
Жанр
Acid Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка - фото 1
  • Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка - фото 2
  • Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка - фото 3
  • Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647347
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0025218104418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Roach, Mingus, Parker, Gillespie, Powell
Альбом (сингл)
The Quintet Jazz At Massey Hall
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Perdido, Salt Peanuts, All The Things You Are, Wee, Hot House, A Night In Tunisia
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Perdido, Salt Peanuts, All The Things You Are, Wee, Hot House, A Night In Tunisia



Теги товара: Джаз

Отзывы о товаре Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0025218104418]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2015
Исполнитель
Roach, Mingus, Parker, Gillespie, Powell
Альбом (сингл)
The Quintet Jazz At Massey Hall
Жанр
Acid Jazz
Трек-лист
Perdido, Salt Peanuts, All The Things You Are, Wee, Hot House, A Night In Tunisia
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Perdido, Salt Peanuts, All The Things You Are, Wee, Hot House, A Night In Tunisia


Теги товара: Джаз
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Parker; Gillespie; Powell; Roach; Mingus - The Quintet Jazz At Massey Hall (0025218104418) виниловая пластинка - по цене 4500 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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