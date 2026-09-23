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OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка

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OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 1
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 2
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 3
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 4
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 5
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 6
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 7
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 8
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 9
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 10
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 11
OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
No Time To Die (Hans Zimmer)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 7
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 8
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 9
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 10
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 11
  • OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647346
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508823381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
No Time To Die (Hans Zimmer)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Gun Barrel, Matera, Message From an Old Friend, Square Escape, Someone Was Here, Not What I Expected, What Have You Done?, Shouldn't We Get To Know Each Other First, Cuba Chase, Back to MI6, Good To Have You Back, Lovely To See You Again, Home, Norway Chase, Gearing Up, Poison Garden, The Factory, I'll Be Right Back, Opening the Doors, Final Ascent, No Time To Die - Performed by Billie Eilish
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка

Саундтрэк к новому фильму об агенте 007 "Не время умирать".



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - No Time To Die (Hans Zimmer) (0602508823381) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602508823381]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
No Time To Die (Hans Zimmer)
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Gun Barrel, Matera, Message From an Old Friend, Square Escape, Someone Was Here, Not What I Expected, What Have You Done?, Shouldn't We Get To Know Each Other First, Cuba Chase, Back to MI6, Good To Have You Back, Lovely To See You Again, Home, Norway Chase, Gearing Up, Poison Garden, The Factory, I'll Be Right Back, Opening the Doors, Final Ascent, No Time To Die - Performed by Billie Eilish
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Саундтрэк к новому фильму об агенте 007 "Не время умирать".


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
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Отзывы


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