Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Hank Mobley - No Room For Squares (0602455242525) виниловая пластинка
Альбом Хэнка Мобли 1963 года No Room for Squares не только может похвастаться одним из величайших дизайнов обложек альбомов Рида Майлза, но и просто чудом музыки. Тенор-саксофонист уже записал несколько шедевров хард-бопа в своем поясе Blue Note, включая Soul Station и Workout, но No Room for Squares был еще более амбициозным альбомом, благодаря которому Мобли поднял свою игру как лидера группы, импровизатора и композитора. Альбом был составлен из двух разных сессий, каждая из которых включала разный состав квинтета. На свидании 7 марта Мобли встретился с трубачом Дональдом Бердом, пианистом Херби Хэнкоком, басистом Бутчем Уорреном и барабанщиком Филли Джо Джонсом, которые исполнили захватывающие исполнения оригинальных композиций Мобли «Up a Step» и «Old World, New Imports». Мобли вернулся в студию Ван Гелдера 2 октября с Джонсом снова за барабанами, а также трубачом Ли Морганом, пианистом Эндрю Хиллом и басистом Джоном Ором, чтобы записать дубли бегущих мелодий Мобли «Three Way Split» и «No Room for Squares». под две замечательные мелодии Моргана: великолепную балладу «Carolyn» и заводную «Me 'N You».
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