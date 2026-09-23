Top.Mail.Ru
Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка - фото 1
Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка - фото 2
Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jean-Yves Thibaudet
Альбом (сингл)
Debussy: 24 Preludes
Жанр
Зарубежные композиторы
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка - фото 1
  • Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка - фото 2
  • Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 040 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647311
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка
6 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0028948531431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jean-Yves Thibaudet
Альбом (сингл)
Debussy: 24 Preludes
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Danseuses De Delphes, Voiles, Le Vent Dans La Plaine, Les Sons Et Les Parfums Tournent Dans Lair Du Soir, Les Collines DAnacapri, Des Pas Sur La Neige, Ce Qua Vu Le Vent Douest, La Fille Aux Cheveux De Lin, La S?r?nade Interrompue, La Cath?drale Engloutie, La Danse De Puck, Minstrels, Brouillards, Feuilles Mortes, La Puerta Del Vino, Les F?es Sont Dexquises Danseuses, Bruy?res, General Lavine - Eccentric, La Terrasse Des Audiences Du Clair De Lune, Ondine, Pickwick, Esq., P.P.M.P.C., Canope, Les
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка

Альбом Debussy: 24 Preludes в исполнении талантливого пианиста Жан-Ив Тибоде представляет собой неповторимое сочетание эмоций, мастерства и глубокой музыкальной мысли. Каждая прелюдия является отдельным музыкальным шедевром, которое перенесет вас в мир нежности, страсти и гармонии. Виниловая пластинка Jean-Yves Thibaudet / Debussy: 24 Preludes (Vivienne Westwood Limited Edition) (2LP) - это настоящее произведение искусства, которое поразит вас своей красотой и музыкальной глубиной. Она станет прекрасным дополнением для любого коллекционера виниловых записей или просто для всех, кто ценит высококачественное звучание и неповторимость исполнения.

Отзывы о товаре Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0028948531431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Jean-Yves Thibaudet
Альбом (сингл)
Debussy: 24 Preludes
Жанр
Зарубежные композиторы
Трек-лист
Danseuses De Delphes, Voiles, Le Vent Dans La Plaine, Les Sons Et Les Parfums Tournent Dans Lair Du Soir, Les Collines DAnacapri, Des Pas Sur La Neige, Ce Qua Vu Le Vent Douest, La Fille Aux Cheveux De Lin, La S?r?nade Interrompue, La Cath?drale Engloutie, La Danse De Puck, Minstrels, Brouillards, Feuilles Mortes, La Puerta Del Vino, Les F?es Sont Dexquises Danseuses, Bruy?res, General Lavine - Eccentric, La Terrasse Des Audiences Du Clair De Lune, Ondine, Pickwick, Esq., P.P.M.P.C., Canope, Les
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Альбом Debussy: 24 Preludes в исполнении талантливого пианиста Жан-Ив Тибоде представляет собой неповторимое сочетание эмоций, мастерства и глубокой музыкальной мысли. Каждая прелюдия является отдельным музыкальным шедевром, которое перенесет вас в мир нежности, страсти и гармонии. Виниловая пластинка Jean-Yves Thibaudet / Debussy: 24 Preludes (Vivienne Westwood Limited Edition) (2LP) - это настоящее произведение искусства, которое поразит вас своей красотой и музыкальной глубиной. Она станет прекрасным дополнением для любого коллекционера виниловых записей или просто для всех, кто ценит высококачественное звучание и неповторимость исполнения.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Jean-Yves Thibaudet - Debussy: 24 Preludes (coloured) (0028948531431) виниловая пластинка - стоимость товара 6040 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...