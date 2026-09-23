Tommy Flanagan & John Coltrane & Kenny Burrell & Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Tommy Flanagan & John Coltrane & Kenny Burrell & Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка
The Cats — джазовый альбом, выпущенный в декабре 1959 года пианистом Томми Фланаганом, саксофонистом Джоном Колтрейном, гитаристом Кенни Барреллой и трубачом Идрисом Сулиманом. Переиздание на 180-граммовом виниле в серии Original Jazz Classics.. The Cats был выпущен в декабре 1959 года на лейбле Jazz, дочерней компании Prestige Records. Во время пребывания в Детройте в середине 1950-х годов Джон Колтрейн познакомился с пианистом Томми Флэнаганом. Вместе с барабанщиком Луи Хейсом, басистом Дугом Уоткинсом и гитаристом Кенни Барреллом они приняли участие в энергичной сессии с трубачом Идрисом Сулиманом. Хотя он стал одним из самых уважаемых джазовых пианистов, Томми Фланаган в то время выступал в основном в качестве ассистента: его ценили коллеги-музыканты, но его выдающиеся способности не признавала широкая публика. Этот альбом позволил пианисту проявить себя, поскольку он содержит почти исключительно произведения, написанные Фланаганом. Колтрейн, Баррелл и Идрис Сулиман были изысканными, чувствительными солистами, и приятно слышать их на концерте с Томми и его ритм-секцией. Это 180-граммовое переиздание было вырезано Кевином Греем с оригинальных аналоговых кассет и отпечатано на RTI, и поставляется в конверте tip-on с оби.
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Теги товара: Джаз
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Теги товара: Джаз
Отзывы о товаре Tommy Flanagan & John Coltrane & Kenny Burrell & Idrees Sulieman - The Cats (Analogue, Original Jazz Classics) (0888072505049) виниловая пластинка