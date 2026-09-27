Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка
Переиздание дебютного альбома 1992 года.. Back To The Light - ремастированное переиздание студийного альбома музыканта Брайана Мэя, первоначально выпущенного в 1992 году. Это первый сольный альбом музыканта, написанный без участия посторонних лиц. Брайан в своём альбоме фокусируется на тяжёлом роке, напоминающий творчество Queen в начале 80-х, однако песни из альбома гораздо более эмоциональные и бескомпромиссные, чем работы Queen. Влияние Queen заметно в песне Love Token из-за своеобразного диалога в середине песни. Также песня Let Your Heart Rule Your Head напоминает песню 39 с четвёртого альбома Queen A Night at the Opera. Баллад в альбоме мало. Главный хит альбома, песня Driven by You, была написана для рекламы Ford. Песня Too Much Love Will Kill You появляется на альбоме Queen Made in Heaven, но с вокальной партией Фредди Меркьюри.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 130 руб.2033 руб. в СплитMotorhead - Bomber - deluxe (4050538462418) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитCarlo Maria Giulini - Mozart: Don Giovanni (Box) (0190296729270)...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитRun DMC - Run DMC (Analogue, Original Master Recording) (0196588...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитDaniel Barenboim - Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps (Analo...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитMiles Davis - On The Corner (Analogue, Original Master Recording...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитMiles Davis - Sorcerer (Analogue, Original Master Recording) (01...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитOasis - Familiar To Millions (25Th Anniversary) (5051961005059) ...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитDaniil Trifonov - My American Story: North (0028948657575) винил...
-
В наличииЦена 8 140 руб.2035 руб. в СплитZubin Mehta - Varese: Arcana, Integrales, Lonisation (Analogue) ...
-
В наличииЦена 8 150 руб.2038 руб. в СплитБИ-2 С Симфоническим Оркестром МВД (3Винил) (4601006010541) вини...
-
В наличииЦена 8 260 руб.2065 руб. в СплитVarious Artists - Verve Wishes You A Swinging Christmas (Box) (0...
-
В наличииЦена 8 260 руб.2065 руб. в СплитPrince - Welcome 2 America (Box) (0194398661612) виниловая пласт...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Brian May - Back To The Light (Box) (coloured) (0602435789439) виниловая пластинка