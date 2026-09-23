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Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка

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Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото 1
Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото 2
Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото 3
Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото 4
Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Steamin With The Miles Davis Quintet
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото 1
  • Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото 2
  • Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото 3
  • Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото 4
  • Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647294
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0025218639118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Steamin With The Miles Davis Quintet
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Surrey With A Fringe On Top, Salt Peanuts, Something I Dreamed Last Night, Diane, Well You Neednt, When I Fall In Love
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка

Виниловая пластинка от Universal Music Group — это идеальный выбор для истинных ценителей джаза. Эта стандартная версия издания включает в себя композиции в жанрах Jazz, Bop, Post-bop и Hard-bop, которые перенесут вас в атмосферу золотой эпохи джазовой музыки. Винил выполнен в классическом черном цвете и выпускается в формате LP, сохраняя традиции аналогового звучания на 12-дюймовом носителе. Сохраняя свои первозданные качества, пластинка поставляется в состоянии Still Sealed (SS), что гарантирует ее безупречную сохранность, как и состояние конверта. Изготовленная в Китае, эта виниловая пластинка отражает высокие стандарты качества бренда Universal Music. Окунитесь в мир музыкальной элегантности и почувствуйте каждый аккорд в богатом аналоговом звучании с этой превосходной виниловой записью.

Отзывы о товаре Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0025218639118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1956
Исполнитель
Miles Davis
Альбом (сингл)
Steamin With The Miles Davis Quintet
Жанр
Jazz, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
Surrey With A Fringe On Top, Salt Peanuts, Something I Dreamed Last Night, Diane, Well You Neednt, When I Fall In Love
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Китай
Описание
Виниловая пластинка от Universal Music Group — это идеальный выбор для истинных ценителей джаза. Эта стандартная версия издания включает в себя композиции в жанрах Jazz, Bop, Post-bop и Hard-bop, которые перенесут вас в атмосферу золотой эпохи джазовой музыки. Винил выполнен в классическом черном цвете и выпускается в формате LP, сохраняя традиции аналогового звучания на 12-дюймовом носителе. Сохраняя свои первозданные качества, пластинка поставляется в состоянии Still Sealed (SS), что гарантирует ее безупречную сохранность, как и состояние конверта. Изготовленная в Китае, эта виниловая пластинка отражает высокие стандарты качества бренда Universal Music. Окунитесь в мир музыкальной элегантности и почувствуйте каждый аккорд в богатом аналоговом звучании с этой превосходной виниловой записью.
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Miles Davis - Steamin’ (Analogue, Original Jazz Classics) (0025218639118) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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