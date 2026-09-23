Top.Mail.Ru
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 1
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 2
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 3
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 4
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 5
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 6
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 7
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 8
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme: Live In Seattle
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 1
  • John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 2
  • John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 3
  • John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 4
  • John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 5
  • John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 6
  • John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 7
  • John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 8
  • John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 630 руб. 
Начислим 166 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647283
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка
4 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602438499984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme: Live In Seattle
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
A Love Supreme, Pt. I - Acknowledgement, Interlude 1, A Love Supreme, Pt. II - Resolution, Interlude 2, A Love Supreme, Pt. III - Pursuance, Interlude 3, Interlude 4, A Love Supreme, Pt. IV - Psalm
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Verve US John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle - неиздававшаяся ранее концертная запись культового альбома.

Отзывы о товаре John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Verve US
Barcode
[0602438499984]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1965
Исполнитель
John Coltrane
Альбом (сингл)
A Love Supreme: Live In Seattle
Жанр
Soul, Bop. Post-bop. Hard-bop
Трек-лист
A Love Supreme, Pt. I - Acknowledgement, Interlude 1, A Love Supreme, Pt. II - Resolution, Interlude 2, A Love Supreme, Pt. III - Pursuance, Interlude 3, Interlude 4, A Love Supreme, Pt. IV - Psalm
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Виниловая пластинка Verve US John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle - неиздававшаяся ранее концертная запись культового альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


John Coltrane - A Love Supreme: Live In Seattle (0602438499984) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4630 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...