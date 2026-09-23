Beth Hart - Front And Center: Live From New York (coloured) (8712725746362) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Front And Center: Live From York
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб.
В наличии
Код товара: 647278
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725746362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Front And Center: Live From York
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Lets Get Together, Baddest Blues, Jazz Man, Delicious Surprise, Broken And Ugly, St. Teresa, Isolation, Tell Her You Belong To Me, Fat Man, Love Gangster, Leave The Light On, As Long As I Have A Song, Cant Let Go, For My Friends, No Place Like Home, My California
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Beth Hart - Front And Center: Live From New York (coloured) (8712725746362) виниловая пластинка
Front And Center (Live From York) - переиздание третьего концертного альбома американской певицы Бет Харт, выпущенного в 2018 году. Он был записан во время выступления в музыкальном клубе Iridium Jazz Club в Нью-Йорке. Концерт был выпущен в рамках серии Front and Center американского общественного телевидения. Издание представлено на двойном синем виниле и содержит бонусный трек. Бет Харт (родилась 24 января 1972 года)- американская певица и автор песен из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Популярность к ней пришла с выходом альбома Screamin For My Supper, на котором была представлена песня LA Song (Out of this Town), ставшая мировым хитом. Во время живых выступлений Бет демонстрирует невероятную харизму и бешеную энергетику
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mascot
Barcode
[8712725746362]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Beth Hart
Альбом (сингл)
Front And Center: Live From York
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
Lets Get Together, Baddest Blues, Jazz Man, Delicious Surprise, Broken And Ugly, St. Teresa, Isolation, Tell Her You Belong To Me, Fat Man, Love Gangster, Leave The Light On, As Long As I Have A Song, Cant Let Go, For My Friends, No Place Like Home, My California
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Front And Center (Live From York) - переиздание третьего концертного альбома американской певицы Бет Харт, выпущенного в 2018 году. Он был записан во время выступления в музыкальном клубе Iridium Jazz Club в Нью-Йорке. Концерт был выпущен в рамках серии Front and Center американского общественного телевидения. Издание представлено на двойном синем виниле и содержит бонусный трек. Бет Харт (родилась 24 января 1972 года)- американская певица и автор песен из Лос-Анджелеса, штат Калифорния. Популярность к ней пришла с выходом альбома Screamin For My Supper, на котором была представлена песня LA Song (Out of this Town), ставшая мировым хитом. Во время живых выступлений Бет демонстрирует невероятную харизму и бешеную энергетику
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Beth Hart - Front And Center: Live From New York (coloured) (8712725746362) виниловая пластинка – стоимость товара 4740 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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