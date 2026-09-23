Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка
Van Morrison – Accentuate The Positive 2LP Accentuate the Positive - 45-й студийный альбом североирландского певца-песенника Вана Моррисона, выпущенный 3 ноября 2023 года лейблами Exile Productions и Virgin Records. Это альбом кавер-версий любимых песен Моррисона в стиле рок-н-ролл, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и кантри. Релиз получил положительные отзывы критиков. Ван Моррисон - североирландский автор-исполнитель и музыкант, работающий в музыкальной индустрии более шести десятилетий. Моррисон родился в Белфасте, Северная Ирландия, в 1945 году и начал свою музыкальную карьеру в 1960-х годах в качестве вокалиста группы Them, наиболее известной своим хит-синглом Gloria. В 1970-х годах Моррисон начал успешную сольную карьеру и с тех пор выпустил более 40 студийных альбомов, включая такие классические, как Moondance, Astral Weeks и Saint Dominics Preview. Он известен своим проникновенным и неповторимым голосом, а также сочетанием рока, блюза, джаза и кельтских влияний. На протяжении всей своей карьеры Моррисон был отмечен многочисленными наградами и почестями, включая шесть премий Грэмми и введение в Зал славы рок-н-ролла. Он также был признан за свой вклад в североирландскую музыку и культуру, и в 1996 году был награжден Орденом Британской империи. Помимо музыкальной карьеры, Моррисон также занимался актерским мастерством, поэзией и живописью. Он продолжает гастролировать и выпускать новую музыку, оставаясь одним из самых уважаемых и влиятельных артистов в истории рок-н-ролла.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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