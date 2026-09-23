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Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка

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Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 1
Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 2
Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 3
Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 4
Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 5
Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 6
Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 7
Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 8
Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 9
Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Accentuate The Positive
Жанр
Jazz
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 1
  • Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 2
  • Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 3
  • Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 4
  • Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 5
  • Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 6
  • Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 7
  • Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 8
  • Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 9
  • Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647274
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0044003369603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Accentuate The Positive
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Are My Sunshine, When Will I Be Lovedx, Two Hound Dogs, Flip, Flop And Fly, I Want A Roof Over My Head, Problems, Hang Up My Rock & Roll Shoes, The Shape Im In, Accentuate The Positive, Lonesome Train, A Shot Of Rhythm And Blues, Shakin All Over, Bye Bye Johnny, Red Sails In The Sunset, Sea Of Heartbreak, Blueberry Hill, Bonapartes Retreat, Lucille, Shake Rattle And Roll
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка

Van Morrison – Accentuate The Positive 2LP Accentuate the Positive - 45-й студийный альбом североирландского певца-песенника Вана Моррисона, выпущенный 3 ноября 2023 года лейблами Exile Productions и Virgin Records. Это альбом кавер-версий любимых песен Моррисона в стиле рок-н-ролл, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и кантри. Релиз получил положительные отзывы критиков. Ван Моррисон - североирландский автор-исполнитель и музыкант, работающий в музыкальной индустрии более шести десятилетий. Моррисон родился в Белфасте, Северная Ирландия, в 1945 году и начал свою музыкальную карьеру в 1960-х годах в качестве вокалиста группы Them, наиболее известной своим хит-синглом Gloria. В 1970-х годах Моррисон начал успешную сольную карьеру и с тех пор выпустил более 40 студийных альбомов, включая такие классические, как Moondance, Astral Weeks и Saint Dominics Preview. Он известен своим проникновенным и неповторимым голосом, а также сочетанием рока, блюза, джаза и кельтских влияний. На протяжении всей своей карьеры Моррисон был отмечен многочисленными наградами и почестями, включая шесть премий Грэмми и введение в Зал славы рок-н-ролла. Он также был признан за свой вклад в североирландскую музыку и культуру, и в 1996 году был награжден Орденом Британской империи. Помимо музыкальной карьеры, Моррисон также занимался актерским мастерством, поэзией и живописью. Он продолжает гастролировать и выпускать новую музыку, оставаясь одним из самых уважаемых и влиятельных артистов в истории рок-н-ролла.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
UNI
Barcode
[0044003369603]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Van Morrison
Альбом (сингл)
Accentuate The Positive
Жанр
Jazz
Трек-лист
You Are My Sunshine, When Will I Be Lovedx, Two Hound Dogs, Flip, Flop And Fly, I Want A Roof Over My Head, Problems, Hang Up My Rock & Roll Shoes, The Shape Im In, Accentuate The Positive, Lonesome Train, A Shot Of Rhythm And Blues, Shakin All Over, Bye Bye Johnny, Red Sails In The Sunset, Sea Of Heartbreak, Blueberry Hill, Bonapartes Retreat, Lucille, Shake Rattle And Roll
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Van Morrison – Accentuate The Positive 2LP Accentuate the Positive - 45-й студийный альбом североирландского певца-песенника Вана Моррисона, выпущенный 3 ноября 2023 года лейблами Exile Productions и Virgin Records. Это альбом кавер-версий любимых песен Моррисона в стиле рок-н-ролл, R&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;B и кантри. Релиз получил положительные отзывы критиков. Ван Моррисон - североирландский автор-исполнитель и музыкант, работающий в музыкальной индустрии более шести десятилетий. Моррисон родился в Белфасте, Северная Ирландия, в 1945 году и начал свою музыкальную карьеру в 1960-х годах в качестве вокалиста группы Them, наиболее известной своим хит-синглом Gloria. В 1970-х годах Моррисон начал успешную сольную карьеру и с тех пор выпустил более 40 студийных альбомов, включая такие классические, как Moondance, Astral Weeks и Saint Dominics Preview. Он известен своим проникновенным и неповторимым голосом, а также сочетанием рока, блюза, джаза и кельтских влияний. На протяжении всей своей карьеры Моррисон был отмечен многочисленными наградами и почестями, включая шесть премий Грэмми и введение в Зал славы рок-н-ролла. Он также был признан за свой вклад в североирландскую музыку и культуру, и в 1996 году был награжден Орденом Британской империи. Помимо музыкальной карьеры, Моррисон также занимался актерским мастерством, поэзией и живописью. Он продолжает гастролировать и выпускать новую музыку, оставаясь одним из самых уважаемых и влиятельных артистов в истории рок-н-ролла.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Van Morrison - Accentuate The Positive (0044003369603) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4860 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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