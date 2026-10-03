Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка
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Описание товара Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка
Коллекция ранних альбомов великого американского музыканта Билли Джоэла. Включает ранее не изданный альбом Live at The Great American Music Hall (будет доступен только в этом бокс-сете).. Columbia Records и Legacy Recordings, подразделение по каталогам Sony Music Entertainment, 5 ноября выпустит Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol.1, ознаменовав празднование 50-летия творческой карьеры легендарного музыканта. Исчерпывающая коллекция на 9LP рассказывает об эволюции Билли Джоэла как автора песен, исполнителя и выпускающего записи артиста во время его восхождения от безвестности до международной суперзвезды в 1970-х годах, The Vinyl Collection, Vol. 1 объединяет первые шесть сольных студийных альбомов Джоэла (Cold Spring Harbor, Piano Man, Streetlife Serenade, Turnstiles, The Stranger, 52nd Street) с его первым концертным альбомом (Songs in the Attic) и эксклюзивным изданием Live at The Great American Music Hall - 1975, ранее не издававшейся концертной записью, впервые доступной в этом бокс-сете в виде двойного 12-дюймового винилового альбома. Все названия взяты с оригинальных кассет с альбомов и подготовлены Тедом Дженсеном из Sterling Sound. В бокс-сет также вошел 50 + страничный буклет, освещающий раннюю карьеру Билли через архивные фотографии, эссе Энтони ДеКуртиса, личные наблюдения и идеи Билли о его песнях и альбомах, а также дань уважения от его коллег-музыкантов, артистов и знаменитостей.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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