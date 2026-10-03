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Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка

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Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 1
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 2
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 3
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 4
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 5
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 6
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 7
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 8
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 9
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 10
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 11
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 12
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 13
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 14
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 15
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 16
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 17
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 18
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 19
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 20
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 21
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 22
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 23
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 24
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 25
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 26
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 27
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 28
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 29
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 30
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Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 32
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 33
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 34
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 35
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 36
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 37
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 38
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 39
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 40
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 41
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 42
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 43
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 44
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 45
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 46
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 47
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 48
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 49
Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
THE VINYL COLLECTION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 1
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 2
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 3
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 4
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 5
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 6
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 7
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 8
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 9
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 10
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 11
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  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 24
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 25
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 26
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 27
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 28
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 29
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 30
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 31
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 32
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 33
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 34
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 35
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 36
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 37
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 38
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 39
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 40
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 41
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 42
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 43
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 44
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 45
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 46
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 47
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 48
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 49
  • Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка - фото 50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 350 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647229
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
THE VINYL COLLECTION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cold Spring Harbor, She’s Got A Way, You Can Make Me Free, Everybody Loves You Now, Why Judy Why, Falling Of The Rain, Turn Around, You Look So Good To Me, Tomorrow Is Today, Nocturne, Got To Begin Again, Piano Man, Travelin’ Prayer, Piano Man, Ain’t No Crime, You’re My Home, The Ballad Of Billy The Kid, Worse Comes To Worst, Stop In Nevada, If I Only Had The Words (To Tell You), Somewhere Along The Line, Captain Jack, Streetlife Serenade, Streetlife Serenader, Los Angelenos, The Great Suburban
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка

Коллекция ранних альбомов великого американского музыканта Билли Джоэла. Включает ранее не изданный альбом Live at The Great American Music Hall (будет доступен только в этом бокс-сете).. Columbia Records и Legacy Recordings, подразделение по каталогам Sony Music Entertainment, 5 ноября выпустит Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol.1, ознаменовав празднование 50-летия творческой карьеры легендарного музыканта. Исчерпывающая коллекция на 9LP рассказывает об эволюции Билли Джоэла как автора песен, исполнителя и выпускающего записи артиста во время его восхождения от безвестности до международной суперзвезды в 1970-х годах, The Vinyl Collection, Vol. 1 объединяет первые шесть сольных студийных альбомов Джоэла (Cold Spring Harbor, Piano Man, Streetlife Serenade, Turnstiles, The Stranger, 52nd Street) с его первым концертным альбомом (Songs in the Attic) и эксклюзивным изданием Live at The Great American Music Hall - 1975, ранее не издававшейся концертной записью, впервые доступной в этом бокс-сете в виде двойного 12-дюймового винилового альбома. Все названия взяты с оригинальных кассет с альбомов и подготовлены Тедом Дженсеном из Sterling Sound. В бокс-сет также вошел 50 + страничный буклет, освещающий раннюю карьеру Билли через архивные фотографии, эссе Энтони ДеКуртиса, личные наблюдения и идеи Билли о его песнях и альбомах, а также дань уважения от его коллег-музыкантов, артистов и знаменитостей.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Billy Joel - The Vinyl Collection (Box) (0190759255216) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
1.91E+11
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Billy Joel
Альбом (сингл)
THE VINYL COLLECTION
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cold Spring Harbor, She’s Got A Way, You Can Make Me Free, Everybody Loves You Now, Why Judy Why, Falling Of The Rain, Turn Around, You Look So Good To Me, Tomorrow Is Today, Nocturne, Got To Begin Again, Piano Man, Travelin’ Prayer, Piano Man, Ain’t No Crime, You’re My Home, The Ballad Of Billy The Kid, Worse Comes To Worst, Stop In Nevada, If I Only Had The Words (To Tell You), Somewhere Along The Line, Captain Jack, Streetlife Serenade, Streetlife Serenader, Los Angelenos, The Great Suburban
Развернуть
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Описание
Коллекция ранних альбомов великого американского музыканта Билли Джоэла. Включает ранее не изданный альбом Live at The Great American Music Hall (будет доступен только в этом бокс-сете).. Columbia Records и Legacy Recordings, подразделение по каталогам Sony Music Entertainment, 5 ноября выпустит Billy Joel - The Vinyl Collection, Vol.1, ознаменовав празднование 50-летия творческой карьеры легендарного музыканта. Исчерпывающая коллекция на 9LP рассказывает об эволюции Билли Джоэла как автора песен, исполнителя и выпускающего записи артиста во время его восхождения от безвестности до международной суперзвезды в 1970-х годах, The Vinyl Collection, Vol. 1 объединяет первые шесть сольных студийных альбомов Джоэла (Cold Spring Harbor, Piano Man, Streetlife Serenade, Turnstiles, The Stranger, 52nd Street) с его первым концертным альбомом (Songs in the Attic) и эксклюзивным изданием Live at The Great American Music Hall - 1975, ранее не издававшейся концертной записью, впервые доступной в этом бокс-сете в виде двойного 12-дюймового винилового альбома. Все названия взяты с оригинальных кассет с альбомов и подготовлены Тедом Дженсеном из Sterling Sound. В бокс-сет также вошел 50 + страничный буклет, освещающий раннюю карьеру Билли через архивные фотографии, эссе Энтони ДеКуртиса, личные наблюдения и идеи Билли о его песнях и альбомах, а также дань уважения от его коллег-музыкантов, артистов и знаменитостей.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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Отзывы


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