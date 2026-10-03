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Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка

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Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 1
Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 2
Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 3
Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 4
Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 5
Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 6
Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 7
Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 8
Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 9
Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
My Love Is Your Love
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 1
  • Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 2
  • Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 3
  • Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 4
  • Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 5
  • Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 6
  • Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 7
  • Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 8
  • Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 9
  • Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 130 руб. 
Начислим 168 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647215
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка
5 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587021610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
My Love Is Your Love
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Heartbreak Hotel, It's Not Right But It's Ok, Get It Back, If I Told You That, Oh Yes, I Bow Out, My Love Is Your Love, In My Business, I Was Made To Love Him, I Learned From The Best, Until You Come Back, When You Believe, You'll Never Stand Alone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Hotel, It's Not Right But It's Ok, Get It Back, If I Told You That, Oh Yes, I Bow Out, My Love Is Your Love, In My Business, I Was Made To Love Him, I Learned From The Best, Until You Come Back, When You Believe, You'll Never Stand Alone

Отзывы о товаре Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587021610]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
My Love Is Your Love
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Heartbreak Hotel, It's Not Right But It's Ok, Get It Back, If I Told You That, Oh Yes, I Bow Out, My Love Is Your Love, In My Business, I Was Made To Love Him, I Learned From The Best, Until You Come Back, When You Believe, You'll Never Stand Alone
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Heartbreak Hotel, It's Not Right But It's Ok, Get It Back, If I Told You That, Oh Yes, I Bow Out, My Love Is Your Love, In My Business, I Was Made To Love Him, I Learned From The Best, Until You Come Back, When You Believe, You'll Never Stand Alone
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Whitney Houston - My Love Is Your Love (0196587021610) виниловая пластинка - стоимость товара 5130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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