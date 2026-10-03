Whitney Houston - I'm Your Baby Tonight (coloured) (0196587146917) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I'm Your Baby Tonight
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 660 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647214
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587146917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I'm Your Baby Tonight
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I m Your Baby Tonight, My Name Is Not Susan, All the Man That I Need, Lover for Life, Anymore, Miracle, I Belong to You, Who Do You Love?, We Didn t Know (Duet With Stevie Wonder), After We Make Love, I m Knockin
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Whitney Houston - I'm Your Baby Tonight (coloured) (0196587146917) виниловая пластинка
Хьюстон впервые выступила в качестве исполнительного продюсера на этом четырехкратном платиновом альбоме, первоначально выпущенном 6 ноября 1990 года. Помимо работы с предыдущими продюсерами Нарадой Майклом Уолденом и Майклом Массером, она также работала с продюсерской командой L. A. Reid and Babyface, а также Лютером Вандроссом и записала дуэт со Стиви Уандером. Хьюстон также спродюсировала заключительную песню «I'm Knockin» вместе с музыкальным директором своего тура Рики Майнором. В этом новом виниловом издании представлено новое эссе Кеннета «Babyface» Эдмондса, фотографии, тексты песен и отзывы фанатов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196587146917]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Whitney Houston
Альбом (сингл)
I'm Your Baby Tonight
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
I m Your Baby Tonight, My Name Is Not Susan, All the Man That I Need, Lover for Life, Anymore, Miracle, I Belong to You, Who Do You Love?, We Didn t Know (Duet With Stevie Wonder), After We Make Love, I m Knockin
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Legacy
Страна производитель
США
Хьюстон впервые выступила в качестве исполнительного продюсера на этом четырехкратном платиновом альбоме, первоначально выпущенном 6 ноября 1990 года. Помимо работы с предыдущими продюсерами Нарадой Майклом Уолденом и Майклом Массером, она также работала с продюсерской командой L. A. Reid and Babyface, а также Лютером Вандроссом и записала дуэт со Стиви Уандером. Хьюстон также спродюсировала заключительную песню «I'm Knockin» вместе с музыкальным директором своего тура Рики Майнором. В этом новом виниловом издании представлено новое эссе Кеннета «Babyface» Эдмондса, фотографии, тексты песен и отзывы фанатов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Whitney Houston - I'm Your Baby Tonight (coloured) (0196587146917) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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