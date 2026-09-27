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Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка

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Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка - фото 1
Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка - фото 2
Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
En Todos Los Sentidos
Жанр
Кантри
Версия издания
стандартное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка - фото 1
  • Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка - фото 2
  • Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647178
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
En Todos Los Sentidos
Жанр
Кантри
Трек-лист
Si Bastasen Un Par De Canciones, Una Calle Al Cielo, Amor En Contra, Toma La Luna, Taxi Story, Un Atardecer Violento, Amarte Es Total, Canciones Lejanas, Querida Profe, Cantico, Dime Que Dia Es, Sonar Es Gratis
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка

Испанская версия альбома "En Todos Los Sentidos" на красном виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. In ogni senso — пятый студийный альбом Рамазотти, который был выпущен в 1990 году лейблом Bertelsmann Music Group. Альбом возглавил итальянский хит-парад, и стал самым успешным альбомом Рамаццотти в тот период.

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053911]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
En Todos Los Sentidos
Жанр
Кантри
Трек-лист
Si Bastasen Un Par De Canciones, Una Calle Al Cielo, Amor En Contra, Toma La Luna, Taxi Story, Un Atardecer Violento, Amarte Es Total, Canciones Lejanas, Querida Profe, Cantico, Dime Que Dia Es, Sonar Es Gratis
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Испанская версия альбома "En Todos Los Sentidos" на красном виниле. Кампания EROS21 продолжится 26 ноября выпуском альбомов "Cuori Agitati", "In Certi Momenti", "Musica E" и "In ogni senso" на цветном виниле. Это четыре из первых пяти альбомов музыканта, которые легли в основу невероятно успешной карьеры Эроса Рамазотти. In ogni senso — пятый студийный альбом Рамазотти, который был выпущен в 1990 году лейблом Bertelsmann Music Group. Альбом возглавил итальянский хит-парад, и стал самым успешным альбомом Рамаццотти в тот период.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Eros Ramazzotti - En Todos Los Sentidos (coloured) (0194399053911) виниловая пластинка - стоимость товара 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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