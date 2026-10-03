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Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка

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Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 1
Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 2
Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 3
Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 4
Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 5
Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 6
Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 7
Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 8
Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Ali e Radici
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 1
  • Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 2
  • Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 3
  • Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 4
  • Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 5
  • Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 6
  • Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 7
  • Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 8
  • Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 647170
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Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Ali e Radici
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Appunti e note, Il cammino, Parla con me, L'Orizzonte, Affetti Personali, Controvento, Ali e radici, Bucaneve, Nessuno Escluso, Non Possiamo Chiudere Gli Occhi, Come Gioielli
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка

Итальянская версия альбома "Ali e Radici" на двойном цветном виниле. Кампания EROS21 продолжится 21 января выпуском альбомов "Calma Apparente" и "Ali e Radici" на цветном виниле. Это два альбома, вышедшие в нулевые, породили ряд хитов и завоевали признание по всему миру, продолжив укреплять славу Рамазотти как невероятно успешного современного исполнителя. Как и в случае с предыдущими релизами кампании, альбомы были заново отремастированы и теперь звучат как никогда прежде!. Ali e Radici - одиннадцатый альбом Рамазотти. Он был выпущен в 2009 году на итальянском и испанском языках и сразу же завоевал всемирный успех. Спустя двадцать пять лет после своего дебютного релиза, Эрос спродюсировал зрелый альбом, написанный вместе с его бессменными соавторами Аделио Коглиати и Клаудио Гуидетти. Альбом поднялся в мировых чартах и имел огромный коммерческий успех благодаря песне "Parla Con Me", которая стала самым большим хитом с пластинки.

Отзывы о товаре Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194399053515]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Eros Ramazzotti
Альбом (сингл)
Ali e Radici
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Appunti e note, Il cammino, Parla con me, L'Orizzonte, Affetti Personali, Controvento, Ali e radici, Bucaneve, Nessuno Escluso, Non Possiamo Chiudere Gli Occhi, Come Gioielli
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
серый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Итальянская версия альбома "Ali e Radici" на двойном цветном виниле. Кампания EROS21 продолжится 21 января выпуском альбомов "Calma Apparente" и "Ali e Radici" на цветном виниле. Это два альбома, вышедшие в нулевые, породили ряд хитов и завоевали признание по всему миру, продолжив укреплять славу Рамазотти как невероятно успешного современного исполнителя. Как и в случае с предыдущими релизами кампании, альбомы были заново отремастированы и теперь звучат как никогда прежде!. Ali e Radici - одиннадцатый альбом Рамазотти. Он был выпущен в 2009 году на итальянском и испанском языках и сразу же завоевал всемирный успех. Спустя двадцать пять лет после своего дебютного релиза, Эрос спродюсировал зрелый альбом, написанный вместе с его бессменными соавторами Аделио Коглиати и Клаудио Гуидетти. Альбом поднялся в мировых чартах и имел огромный коммерческий успех благодаря песне "Parla Con Me", которая стала самым большим хитом с пластинки.
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