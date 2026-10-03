Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Eros Ramazzotti - Ali E Radici (coloured) (0194399053515) виниловая пластинка
Итальянская версия альбома "Ali e Radici" на двойном цветном виниле. Кампания EROS21 продолжится 21 января выпуском альбомов "Calma Apparente" и "Ali e Radici" на цветном виниле. Это два альбома, вышедшие в нулевые, породили ряд хитов и завоевали признание по всему миру, продолжив укреплять славу Рамазотти как невероятно успешного современного исполнителя. Как и в случае с предыдущими релизами кампании, альбомы были заново отремастированы и теперь звучат как никогда прежде!. Ali e Radici - одиннадцатый альбом Рамазотти. Он был выпущен в 2009 году на итальянском и испанском языках и сразу же завоевал всемирный успех. Спустя двадцать пять лет после своего дебютного релиза, Эрос спродюсировал зрелый альбом, написанный вместе с его бессменными соавторами Аделио Коглиати и Клаудио Гуидетти. Альбом поднялся в мировых чартах и имел огромный коммерческий успех благодаря песне "Parla Con Me", которая стала самым большим хитом с пластинки.
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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Теги товара: Поп-музыка, Цветной винил
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