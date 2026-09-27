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Dream Theater - A View From The Top Of The World (0194398731711) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Dream Theater - A View From The Top Of The World (0194398731711) виниловая пластинка

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Dream Theater - A View From The Top Of The World (0194398731711) виниловая пластинка - фото 1
Dream Theater - A View From The Top Of The World (0194398731711) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A View From The Top Of The World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (0194398731711) виниловая пластинка - фото 1
  • Dream Theater - A View From The Top Of The World (0194398731711) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 780 руб. 
Начислим 158 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647152
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Загружаем...
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Dream Theater - A View From The Top Of The World (0194398731711) виниловая пластинка
4 780 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398731711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A View From The Top Of The World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Alien, Answering The Call, Invisible Monster, Sleeping Giant, Transcending Time, Awaken The Master, A View From The Top Of The World
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dream Theater - A View From The Top Of The World (0194398731711) виниловая пластинка

Это лимитированное издание виниловой пластинки от Sony Music предлагает вам незабываемое путешествие в мир зарубежного арт-рока и прогрессив-рока. Пластинка весом в 180 грамм выполнена в классическом черном цвете и имеет типоразмер 12 дюймов, что обеспечивает высокое качество звучания и долговечность. Это издание отличается сохранностью на уровне Still Sealed (SS), что гарантирует первоклассное качество как самого винила, так и конверта. Комплект также включает CD, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой в различных форматах. В комплекте с пластинкой предоставляется буклет, который станет отличным дополнением к вашему коллекционному изданию. Ограниченный тираж является достойным пополнением коллекции любого ценителя качественной музыки. Сделано в Китае, это издание под брендом Sony Music является настоящей находкой для коллекционеров и поклонников жанра.



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Dream Theater - A View From The Top Of The World (0194398731711) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398731711]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Dream Theater
Альбом (сингл)
A View From The Top Of The World
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Alien, Answering The Call, Invisible Monster, Sleeping Giant, Transcending Time, Awaken The Master, A View From The Top Of The World
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Это лимитированное издание виниловой пластинки от Sony Music предлагает вам незабываемое путешествие в мир зарубежного арт-рока и прогрессив-рока. Пластинка весом в 180 грамм выполнена в классическом черном цвете и имеет типоразмер 12 дюймов, что обеспечивает высокое качество звучания и долговечность. Это издание отличается сохранностью на уровне Still Sealed (SS), что гарантирует первоклассное качество как самого винила, так и конверта. Комплект также включает CD, позволяя вам наслаждаться любимой музыкой в различных форматах. В комплекте с пластинкой предоставляется буклет, который станет отличным дополнением к вашему коллекционному изданию. Ограниченный тираж является достойным пополнением коллекции любого ценителя качественной музыки. Сделано в Китае, это издание под брендом Sony Music является настоящей находкой для коллекционеров и поклонников жанра.


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dream Theater - A View From The Top Of The World (0194398731711) виниловая пластинка - стоимость товара 4780 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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