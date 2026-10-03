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White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка

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White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - фото 1
White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - фото 2
White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - фото 3
White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - фото 4
White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
White Blood Cells
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - фото 1
  • White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - фото 2
  • White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - фото 3
  • White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - фото 4
  • White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 620 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647138
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка
3 620 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398423814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
White Blood Cells
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Dead Leaves And The Dirty Ground, Hotel Yorba, I'm Finding It Harder To Be A Gentleman, Fell In Love With A Girl, Expecting, Little Room, The Union Forever, The Same Boy You've Always Known, We're Going To Be Friends, Offend In Every Way, I Think I Smell A Rat, Aluminum, I Can't Wait, Now Mary, I Can Learn, This Protector
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка

The White Stripes празднуют 20-летие своего знаменательного альбома 2001 года, White Blood Cells. Это третий студийный альбом The White Stripes, выпущенный в июле 2001 года. Альбом достиг 61-й позиции в Billboard 200 и получил платиновый статус, было продано 900 000 экземпляров. Это был настоящий коммерческий прорыв для группы. Также альбом достиг 58-го места в Великобритании. Большую поддержку альбому оказал сингл «Fell in Love with a Girl», а также видео на эту песню с анимацией Lego, снятое Мишелем Гондри. Журнал Stylus Magazine поставил альбом на 15-е место в списке лучших альбомов 2000—2005 годов.

Отзывы о товаре White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194398423814]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
The White Stripes
Альбом (сингл)
White Blood Cells
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Dead Leaves And The Dirty Ground, Hotel Yorba, I'm Finding It Harder To Be A Gentleman, Fell In Love With A Girl, Expecting, Little Room, The Union Forever, The Same Boy You've Always Known, We're Going To Be Friends, Offend In Every Way, I Think I Smell A Rat, Aluminum, I Can't Wait, Now Mary, I Can Learn, This Protector
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
The White Stripes празднуют 20-летие своего знаменательного альбома 2001 года, White Blood Cells. Это третий студийный альбом The White Stripes, выпущенный в июле 2001 года. Альбом достиг 61-й позиции в Billboard 200 и получил платиновый статус, было продано 900 000 экземпляров. Это был настоящий коммерческий прорыв для группы. Также альбом достиг 58-го места в Великобритании. Большую поддержку альбому оказал сингл «Fell in Love with a Girl», а также видео на эту песню с анимацией Lego, снятое Мишелем Гондри. Журнал Stylus Magazine поставил альбом на 15-е место в списке лучших альбомов 2000—2005 годов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


White Stripes, The, White Blood Cells (0194398423814) виниловая пластинка - стоимость товара 3620 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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