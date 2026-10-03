Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 820 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 647114
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hallelujah (Live At Glastonbury), Suzanne, Bird On The Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2, Who By Fire, Dance Me To The End Of Love, Im Your Man, Anthem, The Future, In My Secret Life, Recitation W/ N.L. (A Thousand Kisses Deep), Show Me The Place, Come Healing, You Got Me Singing, You Want It Darker, Thanks For The Dance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Hallelujah (Live At Glastonbury), Suzanne, Bird On The Wire, Famous Blue Raincoat, Chelsea Hotel #2, Who By Fire, Dance Me To The End Of Love, Im Your Man, Anthem, The Future, In My Secret Life, Recitation W/ N.L. (A Thousand Kisses Deep), Show Me The Place, Come Healing, You Got Me Singing, You Want It Darker, Thanks For The Dance
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Leonard Cohen - Hallelujah & Songs From His Albums (coloured) (0194399948217) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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