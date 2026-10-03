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OST - Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка

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OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 1
OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 2
OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 3
OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 4
OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 5
OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 6
OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Jojo&#039;s Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 590 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647113
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка
5 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588135217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Il Vento D'oro, Alba, Crepuscolo, Tensione, Passione, Il Primo Assassino, Bugia, Attacco, Esperienza D'oro, Misterioso, Crisi, Pace, Il Sole, Male, Riproduzione, Ristrante Bar, Proiettile, Canzoni Preferite, Aereo Da Caccia, Spensierato - Rabbia, Virus, Situazione Difficile, Nella Cerniera, Legame, Un Sogno, Squadra
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Il Vento D'oro, Alba, Crepuscolo, Tensione, Passione, Il Primo Assassino, Bugia, Attacco, Esperienza D'oro, Misterioso, Crisi, Pace, Il Sole, Male, Riproduzione, Ristrante Bar, Proiettile, Canzoni Preferite, Aereo Da Caccia, Spensierato - Rabbia, Virus, Situazione Difficile, Nella Cerniera, Legame, Un Sogno, Squadra



Теги товара: Кинематограф

Отзывы о товаре OST - Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0196588135217]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Il Vento D'oro, Alba, Crepuscolo, Tensione, Passione, Il Primo Assassino, Bugia, Attacco, Esperienza D'oro, Misterioso, Crisi, Pace, Il Sole, Male, Riproduzione, Ristrante Bar, Proiettile, Canzoni Preferite, Aereo Da Caccia, Spensierato - Rabbia, Virus, Situazione Difficile, Nella Cerniera, Legame, Un Sogno, Squadra
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
оранжевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Il Vento D'oro, Alba, Crepuscolo, Tensione, Passione, Il Primo Assassino, Bugia, Attacco, Esperienza D'oro, Misterioso, Crisi, Pace, Il Sole, Male, Riproduzione, Ristrante Bar, Proiettile, Canzoni Preferite, Aereo Da Caccia, Spensierato - Rabbia, Virus, Situazione Difficile, Nella Cerniera, Legame, Un Sogno, Squadra


Теги товара: Кинематограф
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Jojo's Bizarre Adventure Golden Wind (Yugo Kanno) (coloured) (0196588135217) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5590 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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