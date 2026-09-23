Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Ozzy Osbourne - Bark At The Moon (0196587408312) виниловая пластинка
"Bark At The Moon" - переиздание третьего студийного альбома хэви-метал вокалиста Оззи Осборна, выпущенного в 1983 году. Он достиг 19-го места в чарте альбомов Billboard и был сертифицирован золотым в США. Это был первый релиз с участием гитариста Джейка Ли и единственный с барабанщиком Томмом Олдриджом. Издание представлено на черном виниле и включает плакат. Оззи Осборн - английский хэви-метал вокалист, автор песен и телеведущий. Музыкант стал известен в начале 1970-х годов в качестве ведущего вокалиста Black Sabbath. После ухода из Black Sabbath Оззи начал успешную сольную карьеру, выпустив 11 студийных альбомов, первые семь из которых стали в США мультиплатиновыми. Он был введен в Зал славы рок-н-ролла как участник Black Sabbath и в Зал славы музыки Великобритании как сольный исполнитель и как член группы
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