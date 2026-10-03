Картридж лазерный G&G GG-TN2075 черный (2500стр.) для Brother DCP-7010, 7010R, 7020, 7025, 7025R, FAX-2820, 2825, 2825R, 2920, 2920R, HL-2030, 2030R, 2040, 2040R, 2070N, 2070, 2070NR, MFC-7225, 7225N, 7420, 7420R, 7820, 7820N, 7820NR, 7820R
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP-7010, 7010R, 7020, 7025, 7025R, FAX-2820, 2825, 2825R, 2920, 2920R, HL-2030, 2030R, 2040, 2040R, 2070N, 2070, 2070NR, MFC-7225, 7225N, 7420, 7420R, 7820, 7820N, 7820NR, 7820R
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 647108
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640 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP-7010, 7010R, 7020, 7025, 7025R, FAX-2820, 2825, 2825R, 2920, 2920R, HL-2030, 2030R, 2040, 2040R, 2070N, 2070, 2070NR, MFC-7225, 7225N, 7420, 7420R, 7820, 7820N, 7820NR, 7820R
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
800
Описание товара Картридж лазерный G&G GG-TN2075 черный (2500стр.) для Brother DCP-7010, 7010R, 7020, 7025, 7025R, FAX-2820, 2825, 2825R, 2920, 2920R, HL-2030, 2030R, 2040, 2040R, 2070N, 2070, 2070NR, MFC-7225, 7225N, 7420, 7420R, 7820, 7820N, 7820NR, 7820R
Лазерный картридж G&G GG-TN2075 (TN-2075) черный для Brother DCP-7010, 7010R, 7020, 7025, 7025R, FAX-2820, 2825, 2825R, 2920, 2920R, HL-2030, 2030R, 2040, 2040R, 2070N, 2070, 2070NR, MFC-7225, 7225N, 7420, 7420R, 7820, 7820N, 7820NR, 7820R (2500 стр.).
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Brother
Поддерживаемые модели принтеров
для DCP-7010, 7010R, 7020, 7025, 7025R, FAX-2820, 2825, 2825R, 2920, 2920R, HL-2030, 2030R, 2040, 2040R, 2070N, 2070, 2070NR, MFC-7225, 7225N, 7420, 7420R, 7820, 7820N, 7820NR, 7820R
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Лазерный картридж G&G GG-TN2075 (TN-2075) черный для Brother DCP-7010, 7010R, 7020, 7025, 7025R, FAX-2820, 2825, 2825R, 2920, 2920R, HL-2030, 2030R, 2040, 2040R, 2070N, 2070, 2070NR, MFC-7225, 7225N, 7420, 7420R, 7820, 7820N, 7820NR, 7820R (2500 стр.).
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Картридж лазерный G&G GG-TN2075 черный (2500стр.) для Brother DCP-7010, 7010R, 7020, 7025, 7025R, FAX-2820, 2825, 2825R, 2920, 2920R, HL-2030, 2030R, 2040, 2040R, 2070N, 2070, 2070NR, MFC-7225, 7225N, 7420, 7420R, 7820, 7820N, 7820NR, 7820R - данный товар вы можете купить по цене 640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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