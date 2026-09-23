Modest Mouse - The Golden Casket (coloured) (0194398941318) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Modest Mouse - The Golden Casket (coloured) (0194398941318) виниловая пластинка
Новый альбом популярной американской инди-рок-группы Modest Mouse. Modest Mouse вернулись после шестилетнего перерыва с альбомом "The Golden Casket", который выходит 25 июня на лейбле Epic. Он был спродюсирован Дэйвом Сарди и Джекниф Ли в Лос-Анджелесе и на студии Modest Mouse в Портленде. Новый альбом следует за "Strangers to Ourself" 2015 года. В 2019 году группа сделала ряд шагов, которые, казалось, предвосхитили выпуск нового полнометражного альбома, включая выпуск песен под названием «Ice Cream Party», «Poison the Well» и «I'm Still Here» (при этом ни одна из которых не фигурирует в треклисте нового альбома). В том же году Modest Mouse также гастролировали с Black Keys. По словам группы, альбом «парит в пограничном пространстве между мощью грубого панка и экспериментальной студийной виртуозностью, а Брок исследует самые разные темы - от деградации наших психических ландшафтов и невидимых технологий до отцовства». В настоящее время Modest Mouse планируют выступить на фестивале Life Is Beautiful в Лас-Вегасе в сентябре, а даты других туров будут объявлены дополнительно.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитThe Monkees - Cereal Box Records (V7) (Box) (0081227949846) вини...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитK.D. Lang - Angel With A Lariat (coloured) (0093624895657) винил...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитBonded - Into Blackness (0194399311516) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитNecrophobic - Hrimthursum (0194399624715) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитNight Demon - Year Of The Demon (0194399650011) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитOmnium Gatherum - Origin (0194399304617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитThe Tea Party - Blood Moon Rising (0194399268414) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитFrozen Soul - Encased In Ice (EP) (0194399071618) виниловая плас...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитSanguisugabogg - Pornographic Seizures (EP) (0194399327715) вини...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитDespised Icon - Consumed By Your Poison (coloured) (019439927921...
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитSlaegt - Goddess (0194399840115) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 830 руб.708 руб. в СплитSpiritworld - Pagan Rhythms (0194399337417) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Отзывы о товаре Modest Mouse - The Golden Casket (coloured) (0194398941318) виниловая пластинка