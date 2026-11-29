Dimmu Borgir - Inspirato Profanus (coloured) (4065629707910) виниловая пластинка
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Dimmu Borgir - Inspirato Profanus (coloured) (4065629707910) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Dimmu Borgir / Inspiratio Profanus (1LP) — это возможность погрузиться в атмосферу тёмного и эпического мировоззрения этой норвежской блэк-метал группы. Альбом Inspiratio Profanus представлен в формате винила и предлагает настоящее погружение в звучание и энергию этого музыкального произведения. Dimmu Borgir — именитая группа, которая сумела завоевать поклонников блэк-метала по всему миру. Их музыка вобрала в себя мощные гитарные рифы, громкие ударные и харизматичные вокальные партии, создавая уникальную атмосферу зловещей красоты и потусторонней эстетики. Приобретая виниловую пластинку Dimmu Borgir / Inspiratio Profanus (1LP), вы открываете перед собой музыкальное творчество этой знаковой группы. Погрузитесь в мир норвежского блэк-метала, насладитесь мрачными мелодиями и глубокими текстами этого альбома.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитDeep Purple - Shades Of Deep Purple (Stereo) (0825646138357) вин...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитJoe Dassin - A L'Olympia (2Lp) (0190758195513) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитPet Shop Boys - Behaviour (2018 Remastered) (0190295821746) вини...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитSabaton - War To End All Wars (Lp, Gatefold) (4065629632632) вин...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в Сплит0888072404137, Tears For Fears, The Tipping Point виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитTherion - Leviathan II (4065629612412) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитLinkin Park - Lost Demos (0093624852704) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в Сплит8719039000845, Callas, Maria, Puccini: Tosca виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитKaren Souza - Hotel Souza (Transparent) (8430717000062) винилова...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитKaren Souza - Velvet Vault (Transparent) (8430717000079) винилов...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитKaren Souza - Essentials (Transparent) (8430717000086) виниловая...
-
В наличииЦена 3 060 руб.765 руб. в СплитBenediction - Ravage Of Empires (4065629721619) виниловая пласти...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Отзывы о товаре Dimmu Borgir - Inspirato Profanus (coloured) (4065629707910) виниловая пластинка