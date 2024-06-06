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Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка

2 Отзывы
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Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото 1
Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото 2
Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото 3
Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото 4
Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Tattooed On My Brain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото 1
  • Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото 2
  • Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото 3
  • Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото 4
  • Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647060
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4601620108617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Tattooed On My Brain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Dance With The Devil, Tattooed On My Brain, State Of Emergency, Rubik’s Romance, Pole To Pole, Push, The Secret Is Out, Don’t Throw Your Love Away, Crazy Molly, Silent Symphony, What Goes Around, Change, You Call Me
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка

Лимитированное издание на 180-граммовом белом виниле альбома Tattoed On My Brain 2018 года, легендарной шотландской рок-группы Nazareth. Эксклюзивно для российского рынка!. Трудно подытожить в нескольких словах карьеру и влияние в истории рок-музыки, которое оказала такая группа, как Nazareth. Отмечая в 2018 году свое 50-летие, коллектив выпустил альбом «Tattooed On My Brain», который стал их 24-м полноформатным студийным релизом. Это также явилось началом новой главы, в которой мы познакомились с новым вокалистрм Карлом Сентансом (экс-Persian Risk, Дон Эйри). В 2014 году оригинальный вокалист Дэн МакКафферти был вынужден покинуть группу по состоянию здоровья, и с его благословения Сентанс теперь возглавляет коллектив, который омолодился и вернулся в 2018 году с потрясающим альбомом, в котором есть все ингредиенты, что бы подствердить и преумножить истинное величие этой легендарной группы. Нынешний состав группы состоит из Джимми Мюрисона (гитарист с самым долгим стажем работы в истории группы), Ли Эгнью (барабанщик после смерти Даррела Свита в 1999 году), Пита Эгнью (один из основателей, басист) и нового вокалиста Карла Сентанса. Вот что рассказал Пит Эгнью незадолго до выхода альбома: «С Карлом в качестве нашего нового вокалиста и Frontiers в качестве нашей новой звукозаписывающей компании, шум вокруг нас сейчас такой же, как и тогда, когда мы приступили к записи нашего самого первого альбома. Не могу дождаться, когда полетят искры!». Nazareth первоначально сформировались в Дамферлине, Шотландия, в 1968 году, выпустив свой одноименный дебютный альбом в 1971 году. Группа добилась успеха, когда после поддержки Deep Purple в туре они выпустили альбом «Razamanaz», спродюсированный Роджером Гловером, в начале 1973 года, получивший признание критиков и фанатов. Затем они выпустили безупречную серию хитовых записей, в том числе «Loud 'N' Proud», «Rampant» и мега-успешный «Hair of the Dog», который вышел в апреле 1975 года. В альбом вошли абсолютные нетленки, такие как заглавный трек (позже перепетый Guns N'Roses на их альбоме «The Spaghetti Incident?») и «Love Hurts». С тех пор группа продолжает выпускать альбомы и гастролировать по миру, а армия поклонников коллектива только множится с каждым годом!. Специально для России, ограниченным тиражом будет выпущено это великолепное издание альбома на двойном 180-граммовом белом виниле в гейтфолде



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка

06.06.2024
Елена

Достоинства:
Альбом вышел на 180-граммовом белом виниле в разворотном альбоме в Евросоюзе . На нем пометка , только для России . Характерной особенностью является то , что все вокальные партии исполняет новый член группы Карл Сентанс . Пластинка получилась очень интересной , есть хиты . По звуку все в порядке . Масса тихая . Альбом оформлен красочно .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Хороший подарок для любого поклонника группы Nazareth . Цена в Котофото приемлемая . Мои рекомендации .
11.02.2024
Олег

Достоинства:
Это эксклюзивное издание только для России на двух белых 180гр. винилах . Пластинка 2018 года переиздана в 2022 году в Евросоюзе и является 24 в творчестве Nazareth . Состоит из 13 композиций в разворотном альбоме . Стиль исполнения ближе к блюз-року с вокалом Карла Сентэнса , заменившего бессменного вокалиста Дэна МакКафферти .

Недостатки:
Не существенные

Комментарий:
Хочется отметить блюз Push” и финальную тихую балладу “You Call Me” , определяющие новое лицо старой группы .



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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4601620108617]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Nazareth
Альбом (сингл)
Tattooed On My Brain
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Never Dance With The Devil, Tattooed On My Brain, State Of Emergency, Rubik’s Romance, Pole To Pole, Push, The Secret Is Out, Don’t Throw Your Love Away, Crazy Molly, Silent Symphony, What Goes Around, Change, You Call Me
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лимитированное издание на 180-граммовом белом виниле альбома Tattoed On My Brain 2018 года, легендарной шотландской рок-группы Nazareth. Эксклюзивно для российского рынка!. Трудно подытожить в нескольких словах карьеру и влияние в истории рок-музыки, которое оказала такая группа, как Nazareth. Отмечая в 2018 году свое 50-летие, коллектив выпустил альбом «Tattooed On My Brain», который стал их 24-м полноформатным студийным релизом. Это также явилось началом новой главы, в которой мы познакомились с новым вокалистрм Карлом Сентансом (экс-Persian Risk, Дон Эйри). В 2014 году оригинальный вокалист Дэн МакКафферти был вынужден покинуть группу по состоянию здоровья, и с его благословения Сентанс теперь возглавляет коллектив, который омолодился и вернулся в 2018 году с потрясающим альбомом, в котором есть все ингредиенты, что бы подствердить и преумножить истинное величие этой легендарной группы. Нынешний состав группы состоит из Джимми Мюрисона (гитарист с самым долгим стажем работы в истории группы), Ли Эгнью (барабанщик после смерти Даррела Свита в 1999 году), Пита Эгнью (один из основателей, басист) и нового вокалиста Карла Сентанса. Вот что рассказал Пит Эгнью незадолго до выхода альбома: «С Карлом в качестве нашего нового вокалиста и Frontiers в качестве нашей новой звукозаписывающей компании, шум вокруг нас сейчас такой же, как и тогда, когда мы приступили к записи нашего самого первого альбома. Не могу дождаться, когда полетят искры!». Nazareth первоначально сформировались в Дамферлине, Шотландия, в 1968 году, выпустив свой одноименный дебютный альбом в 1971 году. Группа добилась успеха, когда после поддержки Deep Purple в туре они выпустили альбом «Razamanaz», спродюсированный Роджером Гловером, в начале 1973 года, получивший признание критиков и фанатов. Затем они выпустили безупречную серию хитовых записей, в том числе «Loud 'N' Proud», «Rampant» и мега-успешный «Hair of the Dog», который вышел в апреле 1975 года. В альбом вошли абсолютные нетленки, такие как заглавный трек (позже перепетый Guns N'Roses на их альбоме «The Spaghetti Incident?») и «Love Hurts». С тех пор группа продолжает выпускать альбомы и гастролировать по миру, а армия поклонников коллектива только множится с каждым годом!. Специально для России, ограниченным тиражом будет выпущено это великолепное издание альбома на двойном 180-граммовом белом виниле в гейтфолде


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы
06.06.2024
Елена

Достоинства:
Альбом вышел на 180-граммовом белом виниле в разворотном альбоме в Евросоюзе . На нем пометка , только для России . Характерной особенностью является то , что все вокальные партии исполняет новый член группы Карл Сентанс . Пластинка получилась очень интересной , есть хиты . По звуку все в порядке . Масса тихая . Альбом оформлен красочно .

Недостатки:
Не существенные .

Комментарий:
Хороший подарок для любого поклонника группы Nazareth . Цена в Котофото приемлемая . Мои рекомендации .
11.02.2024
Олег

Достоинства:
Это эксклюзивное издание только для России на двух белых 180гр. винилах . Пластинка 2018 года переиздана в 2022 году в Евросоюзе и является 24 в творчестве Nazareth . Состоит из 13 композиций в разворотном альбоме . Стиль исполнения ближе к блюз-року с вокалом Карла Сентэнса , заменившего бессменного вокалиста Дэна МакКафферти .

Недостатки:
Не существенные

Комментарий:
Хочется отметить блюз Push” и финальную тихую балладу “You Call Me” , определяющие новое лицо старой группы .


Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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