Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка
Лимитированное издание на 180-граммовом белом виниле альбома Tattoed On My Brain 2018 года, легендарной шотландской рок-группы Nazareth. Эксклюзивно для российского рынка!. Трудно подытожить в нескольких словах карьеру и влияние в истории рок-музыки, которое оказала такая группа, как Nazareth. Отмечая в 2018 году свое 50-летие, коллектив выпустил альбом «Tattooed On My Brain», который стал их 24-м полноформатным студийным релизом. Это также явилось началом новой главы, в которой мы познакомились с новым вокалистрм Карлом Сентансом (экс-Persian Risk, Дон Эйри). В 2014 году оригинальный вокалист Дэн МакКафферти был вынужден покинуть группу по состоянию здоровья, и с его благословения Сентанс теперь возглавляет коллектив, который омолодился и вернулся в 2018 году с потрясающим альбомом, в котором есть все ингредиенты, что бы подствердить и преумножить истинное величие этой легендарной группы. Нынешний состав группы состоит из Джимми Мюрисона (гитарист с самым долгим стажем работы в истории группы), Ли Эгнью (барабанщик после смерти Даррела Свита в 1999 году), Пита Эгнью (один из основателей, басист) и нового вокалиста Карла Сентанса. Вот что рассказал Пит Эгнью незадолго до выхода альбома: «С Карлом в качестве нашего нового вокалиста и Frontiers в качестве нашей новой звукозаписывающей компании, шум вокруг нас сейчас такой же, как и тогда, когда мы приступили к записи нашего самого первого альбома. Не могу дождаться, когда полетят искры!». Nazareth первоначально сформировались в Дамферлине, Шотландия, в 1968 году, выпустив свой одноименный дебютный альбом в 1971 году. Группа добилась успеха, когда после поддержки Deep Purple в туре они выпустили альбом «Razamanaz», спродюсированный Роджером Гловером, в начале 1973 года, получивший признание критиков и фанатов. Затем они выпустили безупречную серию хитовых записей, в том числе «Loud 'N' Proud», «Rampant» и мега-успешный «Hair of the Dog», который вышел в апреле 1975 года. В альбом вошли абсолютные нетленки, такие как заглавный трек (позже перепетый Guns N'Roses на их альбоме «The Spaghetti Incident?») и «Love Hurts». С тех пор группа продолжает выпускать альбомы и гастролировать по миру, а армия поклонников коллектива только множится с каждым годом!. Специально для России, ограниченным тиражом будет выпущено это великолепное издание альбома на двойном 180-граммовом белом виниле в гейтфолде
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Теги товара: Limited Edition
Достоинства:
Альбом вышел на 180-граммовом белом виниле в разворотном альбоме в Евросоюзе . На нем пометка , только для России . Характерной особенностью является то , что все вокальные партии исполняет новый член группы Карл Сентанс . Пластинка получилась очень интересной , есть хиты . По звуку все в порядке . Масса тихая . Альбом оформлен красочно .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Хороший подарок для любого поклонника группы Nazareth . Цена в Котофото приемлемая . Мои рекомендации .
Достоинства:
Это эксклюзивное издание только для России на двух белых 180гр. винилах . Пластинка 2018 года переиздана в 2022 году в Евросоюзе и является 24 в творчестве Nazareth . Состоит из 13 композиций в разворотном альбоме . Стиль исполнения ближе к блюз-року с вокалом Карла Сентэнса , заменившего бессменного вокалиста Дэна МакКафферти .
Недостатки:
Не существенные
Комментарий:
Хочется отметить блюз Push” и финальную тихую балладу “You Call Me” , определяющие новое лицо старой группы .
Отзывы о товаре Nazareth - Tattooed On My Brain (coloured) (4601620108617) виниловая пластинка
Достоинства:
Альбом вышел на 180-граммовом белом виниле в разворотном альбоме в Евросоюзе . На нем пометка , только для России . Характерной особенностью является то , что все вокальные партии исполняет новый член группы Карл Сентанс . Пластинка получилась очень интересной , есть хиты . По звуку все в порядке . Масса тихая . Альбом оформлен красочно .
Недостатки:
Не существенные .
Комментарий:
Хороший подарок для любого поклонника группы Nazareth . Цена в Котофото приемлемая . Мои рекомендации .
Достоинства:
Это эксклюзивное издание только для России на двух белых 180гр. винилах . Пластинка 2018 года переиздана в 2022 году в Евросоюзе и является 24 в творчестве Nazareth . Состоит из 13 композиций в разворотном альбоме . Стиль исполнения ближе к блюз-року с вокалом Карла Сентэнса , заменившего бессменного вокалиста Дэна МакКафферти .
Недостатки:
Не существенные
Комментарий:
Хочется отметить блюз Push” и финальную тихую балладу “You Call Me” , определяющие новое лицо старой группы .