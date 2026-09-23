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OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка

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OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 1
OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 2
OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 3
OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 4
OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 5
OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 6
OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Takashi Ohmama
Альбом (сингл)
Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 3
  • OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 4
  • OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 5
  • OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 6
  • OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 760 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647040
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Загружаем...
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Загружаем...
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OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка
10 760 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bandai Namco
Barcode
[4580547060393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Takashi Ohmama
Альбом (сингл)
Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Prologue, Layer 33, Eri, LFRITH is the Future, Weapons Should Only Exist to Kill People, The Stolen Future, Happy Birthday to You, Season1, Cockpit, Asticassia, Fix Release, The Witch From Mercury, Get Ready for the Duel, GUNDAM PHARACT, Make Up Your Mind, AERIAL REBUILD, Season2, Heartbreak, Quiet Zero, Liberation from the Curse, The Way We Wanna Go
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку OST / Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (Limited) (2LP) – это отличная возможность погрузиться в звуковой мир популярного аниме Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury. Этот ограниченный выпуск альбома, написанный композитором Такаши Омамой, предлагает уникальное саундтрековое путешествие в захватывающий мир роботов-гигантов, интриг и эмоциональных поворотов. На этой пластинке вы найдете захватывающие мелодии, переносящие вас в уникальную атмосферу аниме Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury. Композиции оживляют сцены битв и драматических событий, заставляя вас заново прожить потрясающие моменты сериала. Такаши Омама смешивает эмоциональные и энергичные мотивы, создавая музыку, которая отражает яркость и сложность истории Mobile Suit Gundam. Купить виниловую пластинку OST / Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (Limited) (2LP) позволит вам насладиться звучанием этого потрясающего саундтрека и ощутить его воздействие на вашу атмосферу и воображение. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и ощутите весь мир Mobile Suit Gundam в каждой ноте и каждом аккорде.



Теги товара: Limited Edition

Отзывы о товаре OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bandai Namco
Barcode
[4580547060393]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Takashi Ohmama
Альбом (сингл)
Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury
Жанр
Саундтреки к мультфильмам
Трек-лист
Prologue, Layer 33, Eri, LFRITH is the Future, Weapons Should Only Exist to Kill People, The Stolen Future, Happy Birthday to You, Season1, Cockpit, Asticassia, Fix Release, The Witch From Mercury, Get Ready for the Duel, GUNDAM PHARACT, Make Up Your Mind, AERIAL REBUILD, Season2, Heartbreak, Quiet Zero, Liberation from the Curse, The Way We Wanna Go
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Япония
Описание
Купить виниловую пластинку OST / Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (Limited) (2LP) – это отличная возможность погрузиться в звуковой мир популярного аниме Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury. Этот ограниченный выпуск альбома, написанный композитором Такаши Омамой, предлагает уникальное саундтрековое путешествие в захватывающий мир роботов-гигантов, интриг и эмоциональных поворотов. На этой пластинке вы найдете захватывающие мелодии, переносящие вас в уникальную атмосферу аниме Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury. Композиции оживляют сцены битв и драматических событий, заставляя вас заново прожить потрясающие моменты сериала. Такаши Омама смешивает эмоциональные и энергичные мотивы, создавая музыку, которая отражает яркость и сложность истории Mobile Suit Gundam. Купить виниловую пластинку OST / Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (Limited) (2LP) позволит вам насладиться звучанием этого потрясающего саундтрека и ощутить его воздействие на вашу атмосферу и воображение. Добавьте этот альбом в свою коллекцию и ощутите весь мир Mobile Suit Gundam в каждой ноте и каждом аккорде.


Теги товара: Limited Edition
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - Mobile Suit Gundam: The Witch From Mercury (Takashi Ohmama) (4580547060393) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 10760 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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