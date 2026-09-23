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Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка

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Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка - фото 1
Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка - фото 2
Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Men At Work
Альбом (сингл)
Business As Usual
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка - фото 1
  • Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка - фото 2
  • Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647037
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка
3 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
8.72E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Men At Work
Альбом (сингл)
Business As Usual
Трек-лист
Who Can It Be Nowx, I Can See It In Your Eyes, Down Under, Underground, Helpless Automaton, People Just Love To Play With Words, Be Good Johnny, Touching The Untouchables, Catch A Star, Down By The Sea
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка

Переиздание дебютного альбома 1982 года группы Men At Work. Творчество австралийской рок-группы Men at Work можно разделить на два периода: 1979-1986 и 1996-2002, но наибольшего успеха коллектив добился в период 1981-85-х годов. Именно в это время увидели свет три первые студийные пластинки команды, две из которых получили мультиплатиновые статусы по продажам во многих странах мира. Долгое время (до 2011 года) Men at Work была единственной австралийской группой-обладательницей Грэмми, и до сих пор остаётся единственным коллективом из Австралии, чьи синглы возглавляли чарты и США и Британии.

Отзывы о товаре Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
8.72E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Men At Work
Альбом (сингл)
Business As Usual
Трек-лист
Who Can It Be Nowx, I Can See It In Your Eyes, Down Under, Underground, Helpless Automaton, People Just Love To Play With Words, Be Good Johnny, Touching The Untouchables, Catch A Star, Down By The Sea
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Переиздание дебютного альбома 1982 года группы Men At Work. Творчество австралийской рок-группы Men at Work можно разделить на два периода: 1979-1986 и 1996-2002, но наибольшего успеха коллектив добился в период 1981-85-х годов. Именно в это время увидели свет три первые студийные пластинки команды, две из которых получили мультиплатиновые статусы по продажам во многих странах мира. Долгое время (до 2011 года) Men at Work была единственной австралийской группой-обладательницей Грэмми, и до сих пор остаётся единственным коллективом из Австралии, чьи синглы возглавляли чарты и США и Британии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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