Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Men At Work
Альбом (сингл)
Business As Usual
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 647037
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
8.72E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Men At Work
Альбом (сингл)
Business As Usual
Трек-лист
Who Can It Be Nowx, I Can See It In Your Eyes, Down Under, Underground, Helpless Automaton, People Just Love To Play With Words, Be Good Johnny, Touching The Untouchables, Catch A Star, Down By The Sea
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка
Переиздание дебютного альбома 1982 года группы Men At Work. Творчество австралийской рок-группы Men at Work можно разделить на два периода: 1979-1986 и 1996-2002, но наибольшего успеха коллектив добился в период 1981-85-х годов. Именно в это время увидели свет три первые студийные пластинки команды, две из которых получили мультиплатиновые статусы по продажам во многих странах мира. Долгое время (до 2011 года) Men at Work была единственной австралийской группой-обладательницей Грэмми, и до сих пор остаётся единственным коллективом из Австралии, чьи синглы возглавляли чарты и США и Британии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитMisterwives - Superbloom (coloured) (0075678647369) виниловая пл...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитMorse; Portnoy; George - Cover To Cover (0194397635010) винилова...
-
В наличииЦена 3 390 руб.848 руб. в СплитCosmo - La Terza Estate Dell'Amore (0194398855417) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - 12 Стульев (Lim.Ed., Numbered) (4680068805869...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - Вакансия (Lim.Ed., Numbered) (4680068805821) ...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитГеннадий Гладков - Точка, Точка, Запятая… (4680068802417) винило...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитСборник - Дудук и Орган (4657819841742) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитArgishty - Дудук Это личное (4657819841759) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитСборник - Киномузыка (4657792369974) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитBjarla - Bifrost (Limited, Numbered) (4630356100473) виниловая п...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитYaruga - Карколист (4630356100770) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитВеданъ Колодъ - Птицы (4630356100404) виниловая пластинка
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
8.72E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Men At Work
Альбом (сингл)
Business As Usual
Трек-лист
Who Can It Be Nowx, I Can See It In Your Eyes, Down Under, Underground, Helpless Automaton, People Just Love To Play With Words, Be Good Johnny, Touching The Untouchables, Catch A Star, Down By The Sea
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Переиздание дебютного альбома 1982 года группы Men At Work. Творчество австралийской рок-группы Men at Work можно разделить на два периода: 1979-1986 и 1996-2002, но наибольшего успеха коллектив добился в период 1981-85-х годов. Именно в это время увидели свет три первые студийные пластинки команды, две из которых получили мультиплатиновые статусы по продажам во многих странах мира. Долгое время (до 2011 года) Men at Work была единственной австралийской группой-обладательницей Грэмми, и до сих пор остаётся единственным коллективом из Австралии, чьи синглы возглавляли чарты и США и Британии.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка - по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Men At Work, Business As Usual (8718469539444) виниловая пластинка