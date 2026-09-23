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T. Rex, Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797902091) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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T. Rex, Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797902091) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка T. Rex, Bolan&#039;s Zip Gun (coloured) (5014797902091) - фото 1
Виниловая пластинка T. Rex, Bolan&#039;s Zip Gun (coloured) (5014797902091) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка T. Rex, Bolan&#039;s Zip Gun (coloured) (5014797902091) - фото 1
  • Виниловая пластинка T. Rex, Bolan&#039;s Zip Gun (coloured) (5014797902091) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 
Начислим 126 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647016
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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T. Rex, Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797902091) виниловая пластинка
3 320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара T. Rex, Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797902091) виниловая пластинка

Переиздание на виниле альбома Bolans Zip Gun английской глэм-метал группы T Rex. Пластинка была вышла в 1975 году, её продюсировал сам Марк Болан. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.

Отзывы о товаре T. Rex, Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797902091) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Переиздание на виниле альбома Bolans Zip Gun английской глэм-метал группы T Rex. Пластинка была вышла в 1975 году, её продюсировал сам Марк Болан. Лимитированное издание на прозрачном виниле. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex, Bolan's Zip Gun (coloured) (5014797902091) виниловая пластинка - стоимость товара 3320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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