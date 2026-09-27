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Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка

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Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 1
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 2
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 3
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 4
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 5
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 6
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 7
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 8
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 1
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 2
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 3
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 4
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 5
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 6
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 7
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 8
  • Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647012
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629690748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dead Again, Tripping A Blind Man, The Profit Of Doom, September Sun, Halloween In Heaven, These Three Things, She Burned Me Down, Some Stupid Tomorrow, An Ode To Locksmiths, Hail And Farewell To Britain
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dead Again, Tripping A Blind Man, The Profit Of Doom, September Sun, Halloween In Heaven, These Three Things, She Burned Me Down, Some Stupid Tomorrow, An Ode To Locksmiths, Hail And Farewell To Britain



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[4065629690748]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Type O Negative
Альбом (сингл)
Dead Again
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Dead Again, Tripping A Blind Man, The Profit Of Doom, September Sun, Halloween In Heaven, These Three Things, She Burned Me Down, Some Stupid Tomorrow, An Ode To Locksmiths, Hail And Farewell To Britain
Версия издания
цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Dead Again, Tripping A Blind Man, The Profit Of Doom, September Sun, Halloween In Heaven, These Three Things, She Burned Me Down, Some Stupid Tomorrow, An Ode To Locksmiths, Hail And Farewell To Britain


Теги товара: Цветной винил
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Type O Negative - Dead Again (coloured) (4065629690748) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3270 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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