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Manfred Mann's Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Manfred Mann's Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка

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Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - фото 1
Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - фото 2
Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - фото 3
Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - фото 4
Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
The Roaring Silence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - фото 1
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - фото 2
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - фото 3
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - фото 4
  • Manfred Mann&#039;s Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647002
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Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Manfred Mann's Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060051331992]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
The Roaring Silence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Light, Singing The Dolphin Through, Waiter, There's A Yawn In My Ear, The Road To Babylon, This Side Of Paradise, Starbird, Questions, Spirits In The Night
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Manfred Mann's Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка

Переиздание на виниле седьмого студийного альбома The Roaring Silence рок-группы Manfred Mann's Earth Band. Пластинка вышла в 1976 году и стала самой успешной за всю карьеру команды — альбом добрался до 10 позиции чарта Billboard 200. Новое переиздание включает два бонус-трека — «Spirit in the Night» и «Blind by the Light» (Single Edit). Британская рок-группа Manfred Mann’s Earth Band была основана Манфредом Мэнном в 1971 году. Основатель коллектива клавишник Мэнн и гитарист-вокалист Мик Роджерс были единственными постоянными участниками группы, остальные музыканты постоянно менялись. Несмотря на длительный перерыв с 1987 по 1996 годы, коллектив и по сей день радует фанатов новыми альбомами и концертами.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Manfred Mann's Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[5060051331992]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Manfred Mann's Earth Band
Альбом (сингл)
The Roaring Silence
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
The Light, Singing The Dolphin Through, Waiter, There's A Yawn In My Ear, The Road To Babylon, This Side Of Paradise, Starbird, Questions, Spirits In The Night
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Переиздание на виниле седьмого студийного альбома The Roaring Silence рок-группы Manfred Mann's Earth Band. Пластинка вышла в 1976 году и стала самой успешной за всю карьеру команды — альбом добрался до 10 позиции чарта Billboard 200. Новое переиздание включает два бонус-трека — «Spirit in the Night» и «Blind by the Light» (Single Edit). Британская рок-группа Manfred Mann’s Earth Band была основана Манфредом Мэнном в 1971 году. Основатель коллектива клавишник Мэнн и гитарист-вокалист Мик Роджерс были единственными постоянными участниками группы, остальные музыканты постоянно менялись. Несмотря на длительный перерыв с 1987 по 1996 годы, коллектив и по сей день радует фанатов новыми альбомами и концертами.


Теги товара: Progressive Rock
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Отзывы


Manfred Mann's Earth Band - The Roaring Silence (5060051331992) виниловая пластинка - по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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