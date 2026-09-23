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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка

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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - фото 1
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - фото 2
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - фото 3
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - фото 4
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Turn Of A Friendly Card
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - фото 1
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - фото 2
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - фото 3
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - фото 4
  • The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 646970
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Turn Of A Friendly Card
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Price To Pay, Games People Play, Time, I Don't Wanna Go Home, Side The Turn Of A Friendly Card (Part One), Snake Eyes, Nothing Left To Lose, The Turn Of A Friendly Card (Part Two)
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка

The Turn of a Friendly Card — пятый студийный альбом английской арт-рок-группы The Alan Parsons Project. Альбом сфокусирован на азартных играх и в вольной форме повествует о человеке, опьяненном азартом игры и ставящим на кон все, что он имеет, чтобы в конечном счете остаться ни с чем. Содержание альбома подчеркнуто его узнаваемой обложкой с изображением стилизованной под церковный витраж карты бубнового короля, что также наводит на мысли о возведении азартной игры в ранг религии. Кроме того, эта стилизация перекликается с отголосками музыкальной стилистики средневековья, встречающимися в композициях альбома. Как и все альбомы группы The Alan Parsons Project, альбом The Turn of a Friendly Card отличается прекрасной скомпонованностью и тематической выдержанностью. Композиция «Time» стала первой композицией The Alan Parsons Project, в которой Эрик Вульфсон предстал в роли лидирующего вокалиста. Последняя композиция, собственно «The Turn of a Friendly Card», давшая альбому название, представляет собой нечто вроде сюиты из пяти композиций. В некоторых изданиях альбома эти композиции приводятся по отдельности.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BCDP
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BCDP
Barcode
[8713748982812]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2011
Исполнитель
The Alan Parsons Project
Альбом (сингл)
The Turn Of A Friendly Card
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
A Price To Pay, Games People Play, Time, I Don't Wanna Go Home, Side The Turn Of A Friendly Card (Part One), Snake Eyes, Nothing Left To Lose, The Turn Of A Friendly Card (Part Two)
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
The Turn of a Friendly Card — пятый студийный альбом английской арт-рок-группы The Alan Parsons Project. Альбом сфокусирован на азартных играх и в вольной форме повествует о человеке, опьяненном азартом игры и ставящим на кон все, что он имеет, чтобы в конечном счете остаться ни с чем. Содержание альбома подчеркнуто его узнаваемой обложкой с изображением стилизованной под церковный витраж карты бубнового короля, что также наводит на мысли о возведении азартной игры в ранг религии. Кроме того, эта стилизация перекликается с отголосками музыкальной стилистики средневековья, встречающимися в композициях альбома. Как и все альбомы группы The Alan Parsons Project, альбом The Turn of a Friendly Card отличается прекрасной скомпонованностью и тематической выдержанностью. Композиция «Time» стала первой композицией The Alan Parsons Project, в которой Эрик Вульфсон предстал в роли лидирующего вокалиста. Последняя композиция, собственно «The Turn of a Friendly Card», давшая альбому название, представляет собой нечто вроде сюиты из пяти композиций. В некоторых изданиях альбома эти композиции приводятся по отдельности.


Теги товара: Progressive Rock
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The Alan Parsons Project - The Turn Of A Friendly Card (8713748982812) виниловая пластинка - стоимость товара 3680 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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