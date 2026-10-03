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Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) купить с доставкой в Москве
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Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M)

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Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 1
Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 2
Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 3
Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 4
Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 5
Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
10
  • Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 1
  • Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 2
  • Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 3
  • Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 4
  • Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 5
  • Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646866
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Характеристики

Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х21х6
Вес, кг.
1

Описание товара Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M)

Интерфейсный кабель DisplayPort - DisplayPort служит для телекоммуникационной передачи данных через интерфейс DisplayPort устройств к материнской плате через DP 20-pin Тип-А разъем, со специальными соединительными разъемами DP 20-pin Тип-А. Высокоскоростной цифровой кабель DisplayPort версии 1.4 применяется для соединения телекоммуникационных устройств и предназначен для приёма или передачи аудио и видео сигнала.

Отзывы о товаре Кабель VCOM Display Port v1.4,10m (CG635-10M)




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Характеристики
Бренд
VCOM
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Интерфейсный кабель DisplayPort - DisplayPort служит для телекоммуникационной передачи данных через интерфейс DisplayPort устройств к материнской плате через DP 20-pin Тип-А разъем, со специальными соединительными разъемами DP 20-pin Тип-А. Высокоскоростной цифровой кабель DisplayPort версии 1.4 применяется для соединения телекоммуникационных устройств и предназначен для приёма или передачи аудио и видео сигнала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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