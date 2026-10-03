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Кабель GreenConnect PROF 5.0m DisplayPort v1.4 (GCR-51914) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect PROF 5.0m DisplayPort v1.4 (GCR-51914)

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Кабель GreenConnect PROF 5.0m DisplayPort v1.4 (GCR-51914)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646841
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х6
Вес, г.
420

Описание товара Кабель GreenConnect PROF 5.0m DisplayPort v1.4 (GCR-51914)

Видеокабель DisplayPort 1.4 серии PROF Поддержка высокого разрешения 8K 60Hz, 4K 165Hz Передача несжатых цифровых аудиоканалов 7.1, 5.1 и 2.0 Максимальная скорость передачи данных до 32.0 Гбит/с Поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync: игры без разрывов изображения Расширенная цветопередача, поддержка Dynamic HDR Совместимость с DisplayPort предыдущих поколений Поддержка "горячего подключения" HotPlug Фиксация штекеров в разъемах устройств благодаря кнопке-защёлке на коннекторе Тройное экранирование, ферритовые фильтры: надежная защита от помех Позолоченные разъемы 24K GOLD Прочная гибкая PVC оболочка Для мониторов Samsung odyssey G7, G9, CHG90, CRG9, Ben Q, Dell, LG, HP, ASUS, Acer, iiyama, Alienware и т.д. Совместим с видеокартами RTX3080, GTX 980/1080, Radeon R9 290, ASUS HD 7970 DCII, HD Graphics 4600 и т.д.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect PROF 5.0m DisplayPort v1.4 (GCR-51914)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
DisplayPort (m)
Разъем 2
DisplayPort (m)
Длина кабеля, м
5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокабель DisplayPort 1.4 серии PROF Поддержка высокого разрешения 8K 60Hz, 4K 165Hz Передача несжатых цифровых аудиоканалов 7.1, 5.1 и 2.0 Максимальная скорость передачи данных до 32.0 Гбит/с Поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync: игры без разрывов изображения Расширенная цветопередача, поддержка Dynamic HDR Совместимость с DisplayPort предыдущих поколений Поддержка "горячего подключения" HotPlug Фиксация штекеров в разъемах устройств благодаря кнопке-защёлке на коннекторе Тройное экранирование, ферритовые фильтры: надежная защита от помех Позолоченные разъемы 24K GOLD Прочная гибкая PVC оболочка Для мониторов Samsung odyssey G7, G9, CHG90, CRG9, Ben Q, Dell, LG, HP, ASUS, Acer, iiyama, Alienware и т.д. Совместим с видеокартами RTX3080, GTX 980/1080, Radeon R9 290, ASUS HD 7970 DCII, HD Graphics 4600 и т.д.
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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