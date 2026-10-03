Кабель GreenConnect PROF 5.0m DisplayPort v1.4 (GCR-51914)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель GreenConnect PROF 5.0m DisplayPort v1.4 (GCR-51914)
Видеокабель DisplayPort 1.4 серии PROF Поддержка высокого разрешения 8K 60Hz, 4K 165Hz Передача несжатых цифровых аудиоканалов 7.1, 5.1 и 2.0 Максимальная скорость передачи данных до 32.0 Гбит/с Поддержка AMD FreeSync и Nvidia G-Sync: игры без разрывов изображения Расширенная цветопередача, поддержка Dynamic HDR Совместимость с DisplayPort предыдущих поколений Поддержка "горячего подключения" HotPlug Фиксация штекеров в разъемах устройств благодаря кнопке-защёлке на коннекторе Тройное экранирование, ферритовые фильтры: надежная защита от помех Позолоченные разъемы 24K GOLD Прочная гибкая PVC оболочка Для мониторов Samsung odyssey G7, G9, CHG90, CRG9, Ben Q, Dell, LG, HP, ASUS, Acer, iiyama, Alienware и т.д. Совместим с видеокартами RTX3080, GTX 980/1080, Radeon R9 290, ASUS HD 7970 DCII, HD Graphics 4600 и т.д.
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