Кабель GreenConnect PROF 7.0m DVI-D, черный, (GCR-DM2DMC2-7.0m)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646831
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DVI - DVI
Разъемы
DVI-D (M)
Длина кабеля, м
7
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х6
Вес, г.
585
Описание товара Кабель GreenConnect PROF 7.0m DVI-D, черный, (GCR-DM2DMC2-7.0m)
Кабель DVI-D предназначен для подключения ПК, ноутбука или другой техники к телевизору, монитору и другим устройствам вывода изображения, оснащенным данным интерфейсом. Также кабель DVI идеально подойдет для подключения профессионального оборудования.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DVI - DVI
Разъемы
DVI-D (M)
Длина кабеля, м
7
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель DVI-D предназначен для подключения ПК, ноутбука или другой техники к телевизору, монитору и другим устройствам вывода изображения, оснащенным данным интерфейсом. Также кабель DVI идеально подойдет для подключения профессионального оборудования.
Кабель GreenConnect PROF 7.0m DVI-D, черный, (GCR-DM2DMC2-7.0m) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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