Кабель Vention DisplayPort v1.4 - 1.5м (HCCBG)
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646806
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort - DisplayPort
Разъемы
DisplayPort (M)
Длина кабеля, м
1.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х15х2
Вес, г.
100
Описание товара Кабель Vention DisplayPort v1.4 - 1.5м (HCCBG)
Интерфейсный соединительный кабель предназначен для подключения устройств с разъемом DP (цифровой сигнал) к устройствам c DP разъемом (цифровой сигнал). Сфера применения данного кабеля - персональные компьютеры, рабочие станции, серверное оборудование, телекоммуникационные сети, сети СКС.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort - DisplayPort
Разъемы
DisplayPort (M)
Длина кабеля, м
1.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Интерфейсный соединительный кабель предназначен для подключения устройств с разъемом DP (цифровой сигнал) к устройствам c DP разъемом (цифровой сигнал). Сфера применения данного кабеля - персональные компьютеры, рабочие станции, серверное оборудование, телекоммуникационные сети, сети СКС.
Кабель Vention DisplayPort v1.4 - 1.5м (HCCBG) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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