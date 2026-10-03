Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Telecom HDMI 19M/M,ver. 2.1, 2m (TCG365-2M)
Сверхскоростной кабель HDMI версии 2.1 применяется для соединения устройств с HDMI разъёмами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HDс разрешением 1920x1080, Ultra HD 4K с разрешением 3840x2160, Full 4K с разрешением 4096x2160, 5K с разрешением 5120х2880, 8К с разрешением 7680х4320 , 10К с разрешением10328x7760 пикселей и максимальной пропускной способностью канала до 48 Гбит/сек. Контент стандарта 8К передается по кабелю HDMI без сжатия, для видеоизображения стандарта 10К применяется сжатие DSC 1.2 (Display Stream Compression). Полностью поддерживает режимы 3D, HDSP 2.2 , VVR, QMS, ALLM, QFT, HDR , eARC. Металлические коннекторы не только защищают, но и значительно увеличивают теплоотдачу HDMI 2.1 8K кабеля.
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