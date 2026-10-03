Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-51490)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646737
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
2
Позолоченные разъемы
да
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х15х1
Вес, г.
147
Описание товара Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-51490)
Кабель HDMI 2.0 профессиональной серии - это превосходное решение для подключения домашней цифровой техники. Видеокабель предназначен для передачи цифровых видеоданных с высоким разрешением и многоканальных цифровых аудиосигналов. С его помощью можно подключить компьютер, игровые консоли PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD и Blu-ray плееры, аудио-ресиверы, ТВ приставки к телевизору или дополнительному монитору.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
2
Позолоченные разъемы
да
Цвет
красный
Страна производитель
Китай
Кабель HDMI 2.0 профессиональной серии - это превосходное решение для подключения домашней цифровой техники. Видеокабель предназначен для передачи цифровых видеоданных с высоким разрешением и многоканальных цифровых аудиосигналов. С его помощью можно подключить компьютер, игровые консоли PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD и Blu-ray плееры, аудио-ресиверы, ТВ приставки к телевизору или дополнительному монитору.
Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-51490) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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