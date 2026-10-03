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Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-52189) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-52189)

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Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-52189) - фото 1
Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-52189) - фото 2
Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-52189) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
2
  • Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-52189) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-52189) - фото 2
  • Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-52189) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646736
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
2
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х18х2
Вес, г.
400

Описание товара Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-52189)

Кабель HDMI v.2.0 является превосходным решением для подключения домашней цифровой техники. Он предназначен для передачи цифровых видеоданных с высоким разрешением и многоканальных цифровых аудиосигналов. С его помощью можно подключить компьютер, игровые консоли PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD и Blu-ray плееры, аудио-ресиверы, ТВ приставки и Apple TV к телевизору или дополнительному монитору. Кроме того, предусмотрена возможность соединения при помощи HDMI разъема нескольких устройств в единую домашнюю сеть.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 2.0m HDMI версия 2.0 (GCR-52189)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
2
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI v.2.0 является превосходным решением для подключения домашней цифровой техники. Он предназначен для передачи цифровых видеоданных с высоким разрешением и многоканальных цифровых аудиосигналов. С его помощью можно подключить компьютер, игровые консоли PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD и Blu-ray плееры, аудио-ресиверы, ТВ приставки и Apple TV к телевизору или дополнительному монитору. Кроме того, предусмотрена возможность соединения при помощи HDMI разъема нескольких устройств в единую домашнюю сеть.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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