Кабель Greenconnect 5.0m HDMI версия 2.0 (GCR-HM411-5.0m)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect 5.0m HDMI версия 2.0 (GCR-HM411-5.0m)
Кабель HDMI 2.0 предназначен для передачи высококачественного цифрового видеосигнала с компьютера, тв приставки или другого источника воспроизведения на телевизор, монитор или проектор. Данный кабель поддерживает технологию HDMI Ethernet channel - она позволяет устройствам подключенным через HDMI получить доступ к сети интернет. Поддержка большинства современных стандартов, таких как: DCP, ARC, HEC. Разрешение до Full 4K 60Hz с цветовой субдискретизации 4:2:2 позволят наслаждаться красочной и яркой картинкой. Для производства кабеля используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Внешняя изоляция кабеля изготовлена из экологически чистого PVC пластика и соответствует европейскому стандарту RoHS, благодаря чему пользоваться кабелем удобно и безопасно. Для защиты передаваемого сигнала от помех в кабеле использует тройное экранирование внутренних жил. Благодаря этому качество сигнала будет оставаться на высшем уровне.
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