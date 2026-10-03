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Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292)

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Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото 1
Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото 2
Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото 3
Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото 4
Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
  • Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото 1
  • Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото 2
  • Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото 3
  • Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото 4
  • Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646694
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х17х1
Вес, г.
10

Описание товара Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292)

Кабель HDMI 2.0 бренда GCR предназначен для передачи высококачественного аудио и видеосигнала с компьютера, Apple TV, PS3, PS4, Xbox One на монитор, телевизор или проектор. Поддержка стандарта HDMI 2.0 обеспечивает максимальную пропускную способность и отличное качество изображения с идеальной цветопередачей в разрешении 4K 60Hz. Поддержка Deep Color 16 bit и HDR 4: 2: 2 обеспечивает потрясающую красочную картинку. Кабель поддерживает большинство современных стандартов, в том числе 3D, FPS, HDCP, ARC, TMDS. Благодаря технологии HDMI Ethernet Channel (HEC) можно подключить устройства к сети интернет со скоростью 100 Мбит/с. Кабель имеет коннектор угловой формы и спроектирован специально для удобного подключения, которое теперь возможно даже в труднодоступных местах. Также такая конструкция надежно защищает кабель от перегиба. Для производства используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник произведен из оксидированной меди высокой степени очистки и передает сигнал без задержек и искажений. Внешняя изоляция изготовлена из экологичного RoHS PVC пластика и нейлоновой оплетки, делающих кабель особенно прочным и устойчивым к механическим повреждениям. Тройное экранирование надежно защищает сигнал от электромагнитных помех, а позолоченные контакты - от окисления, помогая ежедневно радовать вас потрясающим изображением и стабильной работой.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI 2.0 бренда GCR предназначен для передачи высококачественного аудио и видеосигнала с компьютера, Apple TV, PS3, PS4, Xbox One на монитор, телевизор или проектор. Поддержка стандарта HDMI 2.0 обеспечивает максимальную пропускную способность и отличное качество изображения с идеальной цветопередачей в разрешении 4K 60Hz. Поддержка Deep Color 16 bit и HDR 4: 2: 2 обеспечивает потрясающую красочную картинку. Кабель поддерживает большинство современных стандартов, в том числе 3D, FPS, HDCP, ARC, TMDS. Благодаря технологии HDMI Ethernet Channel (HEC) можно подключить устройства к сети интернет со скоростью 100 Мбит/с. Кабель имеет коннектор угловой формы и спроектирован специально для удобного подключения, которое теперь возможно даже в труднодоступных местах. Также такая конструкция надежно защищает кабель от перегиба. Для производства используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник произведен из оксидированной меди высокой степени очистки и передает сигнал без задержек и искажений. Внешняя изоляция изготовлена из экологичного RoHS PVC пластика и нейлоновой оплетки, делающих кабель особенно прочным и устойчивым к механическим повреждениям. Тройное экранирование надежно защищает сигнал от электромагнитных помех, а позолоченные контакты - от окисления, помогая ежедневно радовать вас потрясающим изображением и стабильной работой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель GreenConnect 1.5m HDMI 2.0 (GCR-53292) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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