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Кабель Greenconnect Premium 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-51765) купить с доставкой в Москве
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Кабель Greenconnect Premium 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-51765)

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Кабель Greenconnect Premium 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-51765) - фото 1
Кабель Greenconnect Premium 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-51765) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
  • Кабель Greenconnect Premium 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-51765) - фото 1
  • Кабель Greenconnect Premium 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-51765) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 150 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646689
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х16х1
Вес, г.
60

Описание товара Кабель Greenconnect Premium 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-51765)

Цифровой кабель HDMI 2.0 предназначен для передачи высококачественного цифрового видеосигнала с компьютера, тв или игровой приставки и других источников воспроизведения на телевизор, монитор, проектор или шлем виртуальной реальности. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с и способен передавать изображение с идеальной цветопередачей в режиме Ultra HD 4K 60Hz с субдискретизацией 4: 2: 0 (до 15 метров), демонстрируя потрясающую и красочную картинку на большом экране. Поддерживает современные стандарты: HDMI Ethernet Channel 100 Мбит/с, Deep Color, Audio Return Channel, HDCP 2.2. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Кабель выполнен из современных высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Сверхпрочная конструкция с тройным экранированием надежно защищает цифровой сигнал от помех, Позолоченные коннекторы устойчивы к износу и не подвержены окислению. Прочная внешняя оболочка из экологичного и прочного RoHS PVC пластика отлично защищает кабель от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.

Отзывы о товаре Кабель Greenconnect Premium 0.5m HDMI версия 2.0 (GCR-51765)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Цифровой кабель HDMI 2.0 предназначен для передачи высококачественного цифрового видеосигнала с компьютера, тв или игровой приставки и других источников воспроизведения на телевизор, монитор, проектор или шлем виртуальной реальности. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с и способен передавать изображение с идеальной цветопередачей в режиме Ultra HD 4K 60Hz с субдискретизацией 4: 2: 0 (до 15 метров), демонстрируя потрясающую и красочную картинку на большом экране. Поддерживает современные стандарты: HDMI Ethernet Channel 100 Мбит/с, Deep Color, Audio Return Channel, HDCP 2.2. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Кабель выполнен из современных высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Сверхпрочная конструкция с тройным экранированием надежно защищает цифровой сигнал от помех, Позолоченные коннекторы устойчивы к износу и не подвержены окислению. Прочная внешняя оболочка из экологичного и прочного RoHS PVC пластика отлично защищает кабель от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.
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