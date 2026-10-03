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Кабель GreenConnect PROF 1.0m HDMI 2.0, BICOLOR ECO Soft (GCR-54506) купить с доставкой в Москве
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Кабель GreenConnect PROF 1.0m HDMI 2.0, BICOLOR ECO Soft (GCR-54506)

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Кабель GreenConnect PROF 1.0m HDMI 2.0, BICOLOR ECO Soft (GCR-54506)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 646672
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1
Позолоченные разъемы
да
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х1
Вес, г.
10

Описание товара Кабель GreenConnect PROF 1.0m HDMI 2.0, BICOLOR ECO Soft (GCR-54506)

Кабель HDMI 2.0 профессиональной серии - это отличное решение для подключения домашней цифровой техники. Предназначен для передачи высококачественного цифрового аудио- и видеосигнала с компьютера, тв приставки, игровой консоли или другого источника воспроизведения на телевизор, монитор или проектор. Аксессуар поддерживает стандарт HDMI 2.0, пропускную способность интерфейса до 18 Гбит/с, разрешение высокой четкости Ultra HD 4K при 60 Гц с соотношением сторон 21: 9 и цветовой субдискретизацией 4: 4: 4, позволяя наслаждаться яркой и красочной картинкой с 3D эффектами на большом экране. В кабеле объединены многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Обратно совместим с предыдущими версиями HDMI. Кабель выполнен из современных высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Сверхпрочная конструкция с тройным экранированием надежно защищает цифровой сигнал от помех. Позолоченные коннекторы устойчивые к износу значительно повышают эффективность передачи сигнала, а особую защиту разъемов обеспечивает надежный металлический корпус. Внешняя оболочка из RoHS PVC пластика и дополнительной оплетки из ECO Soft капрона делает кабель сверхпрочным и удобным в использовании.

Отзывы о товаре Кабель GreenConnect PROF 1.0m HDMI 2.0, BICOLOR ECO Soft (GCR-54506)




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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
1
Позолоченные разъемы
да
Цвет
красный, черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI 2.0 профессиональной серии - это отличное решение для подключения домашней цифровой техники. Предназначен для передачи высококачественного цифрового аудио- и видеосигнала с компьютера, тв приставки, игровой консоли или другого источника воспроизведения на телевизор, монитор или проектор. Аксессуар поддерживает стандарт HDMI 2.0, пропускную способность интерфейса до 18 Гбит/с, разрешение высокой четкости Ultra HD 4K при 60 Гц с соотношением сторон 21: 9 и цветовой субдискретизацией 4: 4: 4, позволяя наслаждаться яркой и красочной картинкой с 3D эффектами на большом экране. В кабеле объединены многие из современных технологий, такие как защита от копирования HDCP, высокоскоростная передача цифровых потоков TMDS, реверсивный звуковой канал ARС. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Обратно совместим с предыдущими версиями HDMI. Кабель выполнен из современных высококачественных материалов. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Сверхпрочная конструкция с тройным экранированием надежно защищает цифровой сигнал от помех. Позолоченные коннекторы устойчивые к износу значительно повышают эффективность передачи сигнала, а особую защиту разъемов обеспечивает надежный металлический корпус. Внешняя оболочка из RoHS PVC пластика и дополнительной оплетки из ECO Soft капрона делает кабель сверхпрочным и удобным в использовании.
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Кабель GreenConnect PROF 1.0m HDMI 2.0, BICOLOR ECO Soft (GCR-54506) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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