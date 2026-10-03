Кабель GreenConnect PROF 0.5m HDMI 2.0, черный ECO Soft (GCR-54984)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 646657
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
50
Описание товара Кабель GreenConnect PROF 0.5m HDMI 2.0, черный ECO Soft (GCR-54984)
Кабель выполненный из качественных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Практичен в использовании.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro 1.1v DisplayPort (m)/DVI-D (Dual Link) (...
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитКабель аудио-видео FLAT HDMI (m)/HDMI (m) 5м.
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro 11v miniDisplayport (m)-VGA (m) 2м конта...
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитКабель VCOM USB 3.1 Type-Cm --> DP(m) 4K@60Hz, 1.8m , Aluminium ...
-
В наличииЦена 1 030 руб.258 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.1.4-10 HDMI (m)/HDMI (m) 10м. ...
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2.1-3 HDMI (m)/HDMI (m) 3м. По...
-
В наличииЦена 1 050 руб.263 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro 11v DisplayPort (m)-VGA (m) 3м контакты ...
-
В наличииЦена 1 080 руб.270 руб. в СплитКабель Ningbo DisplayPort (m) DisplayPort (m) 5м
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI 1.4 HDMI (m)/Micro HDMI (m) 5м. чер...
-
В наличииЦена 1 130 руб.283 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2.1-1.8 HDMI (m)/HDMI (m) 1.8м...
-
В наличииЦена 1 160 руб.290 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)/HDMI (m) 3м. феррит.кольца Позо...
-
В наличииЦена 1 200 руб.300 руб. в СплитКабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 15m (APC-133-150) Black
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
HDMI (m)
Разъем 2
HDMI (m)
Длина кабеля, м
0.5
Позолоченные разъемы
да
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Кабель выполненный из качественных материалов, отличается прочностью и долговечностью. Практичен в использовании.
Кабель GreenConnect PROF 0.5m HDMI 2.0, черный ECO Soft (GCR-54984) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель GreenConnect PROF 0.5m HDMI 2.0, черный ECO Soft (GCR-54984)