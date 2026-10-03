Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m)
DVI Кабель предназначен для подключения ПК, ноутбука или другой техники, к телевизору, монитору, проектору и другим устройствам вывода изображения, оснащенным данным интерфейсом. Кабель позволяет передавать видеосигнал с разрешением до FullHD 1080p 60Hz, 2560x1600 60Hz, благодаря чему картинка на экране будет великолепного качества, а впечатления от просмотра фильмов просто незабываемыми. Также кабель идеально подойдет для подключения профессионального и промышленного оборудования. Для производства кабеля используются только самые качественные и высокотехнологичные материалы. Проводник из бескислородной меди высокой степени очистки передает сигнал без задержек и искажений. Внешняя изоляция кабеля изготовлена из экологически чистого PVC пластика и соответствует европейскому стандарту RoHS, благодаря чему пользоваться кабелем удобно и безопасно. Для защиты передаваемого сигнала от помех в кабеле используется двойное экранирование внутренних жил. Благодаря этому качество сигнала будет оставаться на высшем уровне. Произведен и сертифицирован для продажи в России и странах ТС
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)-HDMI (m) 3м контакты позолото ч...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКабель аудио-видео Ningbo HDMI-5M-MG HDMI (m)/HDMI (m) 5м. ферри...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКабель аудио-видео Ultra HD HDMI (m)/HDMI (m) 2м. Позолоченные к...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитВидеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253)
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro V12 DisplayPort (m)-DisplayPort (m) 2м к...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКабель Ningbo DVI-D (m) HDMI (m) 5м феррит.кольца
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКабель Ningbo DisplayPort (m) DisplayPort (m) 1.8м черный
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКабель аудио-видео HDMI (m)/HDMI (m) 5м. черный
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)-Micro HDMI (m) 3м черный
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2-5 HDMI (m)/HDMI (m) 5м. Позо...
-
В наличииЦена 810 руб.203 руб. в СплитКабель 5bites VGA 15M / VGA 15M 10m (APC-133-100)
Отзывы о товаре Кабель Greenconnect DVI-D 4.0m, черный (GCR-DM2DMC-4.0m)